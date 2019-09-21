Полицейский покончил с собой в Павлодаре

Павлодар. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре полицейский покончил жизнь самоубийством, передает Kazakhstan Today.

Тело заместителя начальника отдела полиции Павлодарского района Руслана Омарова обнаружили в гараже, стоящем неподалеку от жилого дома. В полиции факт суицида подтвердили, сообщает газета " Экспресс К ".

Родные погибшего считают, что его могли довести до самоубийства. В частности, супруга погибшего опубликовала в социальной сети пост, в котором сообщила о возможной причине самоубийства.

Мой муж Оспанов Руслан Бейсенович ушел из жизни 19.09.2019 из-за своей работы в органах полиции, а именно по причине того что, к ниже стоящим подчиненным, было к нему постоянное давление и предвзятое отношения со стороны заместителя начальника ДВД Шакерова Муратжана Болатовича", - говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Этой же версии придерживается брат полицейского Абулкасым Оспанов.

Майор полиции Оспанов прослужил в полиции 12 лет. У погибшего остались ребенок и беременная супруга. В декабре этого года Руслану Оспанову исполнилось бы 35 лет.





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