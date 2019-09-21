Полицейский покончил с собой в Павлодаре

Павлодар. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре полицейский покончил жизнь самоубийством, передает Kazakhstan Today.
Тело заместителя начальника отдела полиции Павлодарского района Руслана Омарова обнаружили в гараже, стоящем неподалеку от жилого дома. В полиции факт суицида подтвердили, сообщает газета "Экспресс К".
Родные погибшего считают, что его могли довести до самоубийства. В частности, супруга погибшего опубликовала в социальной сети пост, в котором сообщила о возможной причине самоубийства.
Мой муж Оспанов Руслан Бейсенович ушел из жизни 19.09.2019 из-за своей работы в органах полиции, а именно по причине того что, к ниже стоящим подчиненным, было к нему постоянное давление и предвзятое отношения со стороны заместителя начальника ДВД Шакерова Муратжана Болатовича", - говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).
Этой же версии придерживается брат полицейского Абулкасым Оспанов.
"В последнее время Руслан часто жаловался на руководство департамента полиции по следствию Павлодарской области. Брат говорил, что его всячески притесняют, предвзято к нему относятся, не дают ему работать", - сказал он.
Майор полиции Оспанов прослужил в полиции 12 лет. У погибшего остались ребенок и беременная супруга. В декабре этого года Руслану Оспанову исполнилось бы 35 лет.
Ранее сообщалось, что житель Житикары убил сожительницу и покончил с собой.
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