Полицейский применил табельное оружие при задержании участников драки в аэропорту Алматы

Фото: МВД РК
АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - На автомобильной парковке на территории Международного аэропорта Алматы произошла драка. Полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия при задержании одного из участников драки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Около часа ночи к сотрудникам полиции, несшим службу в составе поста туристической полиции на территории Международного аэропорта Алматы, обратился мужчина и сообщил о драке на автомобильной парковке", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
По информации полиции, дрались трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения.
На требования сотрудников полиции они отреагировали агрессией. Один из дерущихся - гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух. В результате участники потасовки были задержаны. Они жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое ранее уже были судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества", - проинформировали в департаменте полиции Алматы.
Действия фигурантов квалифицированы по статье 293, часть 2, УК РК - "Хулиганство". Водворены в ИВС.
По данному факту начато досудебное расследование.
По факту применения табельного оружия будет проведена служебная проверка", - отметили в пресс-службе департамента полиции.