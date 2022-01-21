Полмиллиарда тенге украли из банкоматов во время беспорядков

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Казахстанские банки подсчитывают убытки после массовых беспорядков. Основной удар пришелся на банкоматы. Из них мародеры и погромщики похитили полмиллиарда тенге. Кроме того, пострадали офисы банков. Здесь сумма ущерба составляет больше 700 миллионов, сообщает телеканал КТК.
Основные статьи: поврежденные банкоматы - 1,6 млрд тенге, поврежденная техника и оборудование - 870 млн, а также ущерб, нанесенный разгромленным офисам, на сумму порядка 750 млн. Также следует отметить, что из поврежденных банкоматов было похищено более 500 млн тенге наличными", - сказал начальник управления надзора за банками второй группы Даурен Нисинбаев.
Эксперты говорят: все банкноты имеют серийные номера, но отследить каждую украденную - задача непростая.
Каждая банкнота нумеруется. У нее есть серийный номер. В этом смысле это можно отследить. Но я не думаю, что этим будут сейчас заниматься. Тем более сами банки. Я не думаю, что они сидят и записывают, какие банкноты попали в тот или иной банкомат. Это слишком большая работа. Тут, скорее всего, аудиовизуальное наблюдение. Плюс какие-то большие транзакции начинают происходить, их называют аномальными. И вот эти аномальные вещи надо будет отслеживать", - сказал экономист Арман Бейсембаев.
Полицейские обещают найти и наказать каждого мародера. По всем зарегистрированным фактам начато досудебное расследование.
Если же говорить в целом, предварительный размер ущерба, который погромщики нанесли банкам, составляет более 4 млрд тенге. И это, судя по всему, неокончательная сумма. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, пока еще не все имеют доступ к офисам из-за проводимых там следственных действий.
Алматинские банки сейчас работают в штатном режиме.