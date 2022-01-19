В ходе массовых беспорядков в 8 регионах пострадало 270 объектов

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НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел очередное заседание правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы организации восстановительных работ и возмещения ущерба, причиненного в результате произошедших беспорядков, сообщает пресс-служба главы правительства.

В 8 регионах пострадало 270 объектов, в том числе 45 административных и 225 коммерческих зданий. Начато восстановление 44 административных объектов, работы по 12 коммерческим объектам в Шымкенте и Алматы завершены.

Кроме того, на заседании комиссии утвержден механизм возмещения ущерба представителям МСБ из средств резерва правительства.

Согласно механизму ущерб по объектам недвижимого имущества предпринимателей будет возмещаться на основании подтвержденной сметной документации.

При этом объем возмещения по утраченным товарно-материальным ценностям будет определяться региональными комиссиями совместно с НПП "Атамекен", исходя из представленных подтверждающих фискальных документов.

Скляр дал поручение об ускорении работ по восстановлению и завершению обследования пострадавших объектов, а также по информированию населения о принимаемых мерах.