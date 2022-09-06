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Попытку самоподжога предотвратили в Нур-Султане

05.09.2022, 21:00 26906
Попытку самоподжога предотвратили в Нур-Султане
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Сотрудники Центра оперативного управления столичного ДП выявили мужчину, который на проспекте Мэнгілік Ел пытался совершить самоподжог, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как выяснилось, 37-летний мужчина был не согласен с решением суда, вынесенным в Семее, сообщает пресс-служба МВД РК
 
Попытка самоподжога была предотвращена. Ему оказана медицинская помощь.
 
По данному факту проводится проверка.
 
 

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В Алматы ликвидирован пожар на Кок-Тобе

06.09.2022, 20:47 6541
В Алматы ликвидирован пожар на Кок-Тобе
Фото: telegram/nehabar
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - 6 сентября в 18.58 сводный отряд ДЧС Алматы по реагированию на природные пожары был направлен по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова, около дома 78, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба ДЧС, горели участки склона горы на предварительной площади 3 га. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток.
 
Принятыми оперативными мерами в 20.22 достигнута полная локализация. В 20.35 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
 
В тушении было задействовано 17 единиц техники и 130 человек личного состава.



 

Пожар в Костанайской области: снята угроза населенным пунктам

06.09.2022, 20:35 5976
Пожар в Костанайской области: снята угроза населенным пунктам
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - Оперативный штаб МЧС РК представил оперативную информацию по природному пожару, произошедшему в Костанайской области, на 18.00 6 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание и проводится работа на четырех участках (села Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы), действующая кромка отсутствует.
 
Увеличилась влажность воздуха окружающей среды за счет небольшого дождя.
 
С 07.30 до 08.40 произведен облет территории мест пожара. По результатам аэровизуального обследования наблюдается низовой пожар в районе села Баганалы в сторону села Казанбасы. В районе сел Озерное, Лесное и Аманкарагай ситуация стабилизировалась, наблюдаются только отдельные локальные точки горения и задымления в районе сел Озерное и Аманкарагай.
 
Произведена пререгруппировка сил и средств, где основные работы будут проводиться в районе села Баганалы, кроме того, задействуется инженерная техника МО и МИО для опашки населенных пунктов Баганалы, Озерное, Лесное.
 
Всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек (1841 - 3 сентября из сел Аманкарагай, Озерное, Лесное, 250 человек - 5 сентября из села Баганалы в Казанбасы).
 
Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 в селе Аманкарагай и 6 в селе Озерное.
 
В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 207 единиц техники, 6 воздушных суден, 2 пожарных поездов, 1785 человек личного состава.
 
Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, один человек 1935 года рождения погиб.
 
С момента начала тушения пожара проведен 191 сброс воды.
 
4 сентября площадь пожара превысила 43 тысячи га. Общая площадь лесного хозяйства 107 257 га.
 
Тушение пожара продолжается.
 
В настоящее время в Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках. 
 
Для пострадавших открыта горячая линия. В области начато строительство 91 дома для погорельцев.
 

В Алматы горит Кок-Тобе

06.09.2022, 19:52 11071
В Алматы горит Кок-Тобе
Фото: telegram/nehabar
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В 18.56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, после чего пожарные выехали на второй похожий вызов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 18.58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, улица Жанибекова, около дома 78. Как уточняется, на склоне горы загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ДЧС города.
 
Напомним, 6 сентября сводный отряд ДЧС Алматы ликвидировал загорание сухой травы на нескольких участках склонов в Медеуском районе по улице Сарсенбаева, 210, 220, 232. С южной и западной стороны Сарсенбаева огонь удалось локализовать, захоронения на кладбище не пострадали. 

 

Жителям пострадавших от пожара регионов бесплатно восстановят документы

06.09.2022, 18:23 11576
Жителям пострадавших от пожара регионов бесплатно восстановят документы
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Пострадавшим при пожаре в Костанайской области будут бесплатно восстанавливать документы в центрах обслуживания населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Костанайской области уже сегодня два мобильных ЦОНа принимают граждан, чьи документы были утеряны или уничтожены при пожаре. Такое решение было принято в госкорпорации "Правительство для граждан", - сообщает пресс-служба ведомства. 

 
Погорельцы смогут восстановить документы бесплатно по линии недвижимости: 
 
  • выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;
  • выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;
  • выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.

Кроме этого, у граждан будет возможность восстановить документы бесплатно по линии регистрации юридических лиц:
 
  • государственная перерегистрация коммерческих юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;
  • выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств.
 
Мобильные ЦОНы будут располагаться в Аулиекольском районе и Карасуском районе по адресам: село Аулиеколь, улица Ш. Жанибек батыра, 32, и село Карасу, улица Комсомольская, 24. 
 
Сотрудники ЦОНов будут принимать пострадавших без очереди и перерывов на обед. 
 
Напомним, возгорание лесного массива в Костанайской области произошло 2 сентября, огонь распространился на соседние села, жители более 100 домов эвакуированы, предварительная площадь пожара составила 43 тысячи гектаров.
 
В настоящее время в Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках. 

Для пострадавших открыта горячая линия. В области начато строительство 91 дома для погорельцев. 
 

В Алматы тушат пожар возле Кенсайского кладбища

06.09.2022, 16:56 14641
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Алматы пожарные тушат загоревшийся сухостой возле Кенсайского кладбища, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 сентября сводный отряд ДЧС Алматы ликвидирует загорание сухой травы на нескольких участках склонов в Медеуском районе по улице Сарсенбаева, 210, 220, 232", - говорится в сообщении ДЧС города.

 
Там добавили, что с южной и западной стороны Сарсенбаева огонь удалось локализовать, захоронения на кладбище не пострадали. Однако есть угроза распространения огня на частный жилой сектор. 
 
В тушении огня задействованы 100 человек и 8 единиц техники. 
 
Ранее пожарные потушили возгорание на втором этаже административного здания на улице Нурпеисова, 2а, в Алатауском районе Алматы. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области несколько дней тушат лесной пожар. В районе эвакуировано свыше 1800 человек. 
 

В Алматинской области садист изрезал ножом бывшую жену на глазах у матери

06.09.2022, 16:33 15501
В Алматинской области садист изрезал ножом бывшую жену на глазах у матери
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области бывший супруг порезал ножом жену на глазах у матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О случившемся рассказала руководитель общественного фонда "НеМолчиKz" Дина Тансари. 

Пострадавшая написала в фонд письмо, в котором сообщила, что 3 сентября бывший супруг напал на нее с ножом, когда она приехала домой забрать свои вещи. 
 

Начал меня резать на глазах у мамы, мама пыталась его держать, в общем он нанес мне 22 ножевых ранения, из них 3 проникающих, в легкие и печень", - написала женщина. 

 
По ее словам, врачи спасли ей жизнь, на днях ее перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Однако женщина опасается, что родные экс-супруга будут делать все, чтобы смягчить ему наказание, используя деньги и связи. Между тем у нее на руках три несовершеннолетних дочери.
 
Женщина пишет, что последнее нападение - не единственное. Ранее муж избивал ее и пытался убить из ружья. 
 

19 мая был суд и нас развели. 24 июня он снова на меня напал и пытался задушить меня, тогда я написала заявление в полицию, его поставили на учет и запретили ко мне приближаться", - сообщила пострадавшая.

 
В полиции факт зарегистрирован по статье 24, часть 3, и статье 99, часть 1, УК РК "Покушение на убийство".
 

В настоящее время назначены экспертизы и проводятся все необходимые следственные действия в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

 

В Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках

06.09.2022, 13:18 20536
В Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что с 7.30 до 8.40 произведен облет территории мест пожара. 
 

По результатам аэровизуального обследования наблюдается низовой пожар в районе села Баганалы в сторону села Казанбасы. В районе села Озерное, сел Лесное и Аманкарагай ситуация стабилизировалась, наблюдаются только отдельные локальные точки горения и задымления в районе сел Озерное и Аманкарагай", - проинформировали в МЧС. 

 
Также произведена перегруппировка сил и средств. Основные работы будут проводиться в районе села Баганалы, кроме того, задействуется инженерная техника МО и МИО для опашки населенных пунктов Баганалы, Озерное, Лесное. 
 
По данным МЧС, всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек. 
 

В эвакопунктах - Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате находятся 66 человек, основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников", - отметили в ведомстве. 

 
В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе: 224 единицы техники, 7 воздушных суден, 5 пожарных поездов, 2193 человека личного состава. 
 

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек (6 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), отпущены домой, один человек 1935 года рождения погиб", - проинформировали в МЧС. 

 
Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 километров. С момента начала тушения пожара проведено 137 сбросов воды. 
 
Также работает горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области. 
 

На горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Семь психологов оказывают экстренную психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района. Консультативная помощь оказана 57 людям, и групповым форматом работы охвачено 45 детей", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в Костанайской области продолжается тушение пожаров, однако угрозы населенным пунктам нет. 
 

Пожары в Костанайской области: угрозы населенным пунктам нет

06.09.2022, 11:13 22431
Пожары в Костанайской области: угрозы населенным пунктам нет
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области продолжается тушение пожаров, однако угрозы населенным пунктам нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На данный момент угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в каждом населенном пункте (в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы), действующая кромка отсутствует. Увеличилась влажность воздуха окружающей среды за счет легкого дождя", - сказано в сообщении оперштаба.

 
В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, Нацгвардии, Министерства обороны, местных исполнительных органов и коммунальных служб области в составе 224 единиц техники, 7 воздушных суден, 5 пожарных поездов и 2193 человек, сообщает портал "Костанайские новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

Напомним, для пострадавших при пожаре к Костанайской области открыта горячая линия. В областном акимате  для погорельцев пообещали построить 91 дом

Вчера в регион прибыл президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он поручил в срочном порядке оказать помощь пострадавшим.



 

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