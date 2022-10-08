Посетитель кафе в Шымкенте получил огнестрельное ранение

ШЫМКЕНТ. 7 ОКТЯБРЯ - В одном из кафе Шымкента мужчину ранили из огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
7 октября около 04.30 в Аль-Фарабийское РУП поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Установлено, что в одном из кафе неизвестные произвели выстрел из оружия и ранили посетителя, после чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации", - сообщает Polisia.kz.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 24, часть 3, "Покушение на убийство".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили авто ВАЗ-21014, в салоне которого обнаружены два ружья с патронами. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.
Дело находится на особом контроле руководства прокуратуры и городской полиции.