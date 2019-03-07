После гибели школьницы в Астане будут ежедневно проверять все колодцы

Астана. 26 ноября. Kazakhstan Today - После гибели 14-летней школьницы в одном из столичным колодцев, аким Астаны Бахыт Султанов поручил проводить ежедневный спецобход городских колодцев, передает Kazakhstan Today.





Аружан Маратова пропала в субботу , 24 ноября. Наутро ее нашли мертвой. Она упала в открытый канализационный колодец. Ее тело было извлечено силами центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда. В связи с трагедией и во избежание подобных несчастных случаев аким Астаны поручил всем службам города на ежедневной основе проводить специальный обход всех имеющихся в городе колодцев. В настоящее время их насчитывается около 65 тыс. Власти города заявили, что виновные в гибели девочки понесут наказание.

"Городские власти оказывают всевозможную помощь в организации похорон. Данный случай взят на особый контроль акимом города Бахытом Султановым. Департаменту полиции поручено провести оперативное расследование, найти и наказать виновных", - сказала на брифинге пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.

В настоящее время ведутся следственные действия. О результатах следствия будет сообщено дополнительно, отметили в акимате





К сожалению, приходится констатировать, что в последний месяц с наступлением непогоды и снегопадов участились случаи воровства чугунных крышек люков. Чаще всего впоследствии они в разломанном состоянии выявляются в пунктах приема цветных металлов. Данные факты также отрабатываются департаментом полиции", - отметила Э. Жургенбаева.





Только за последний месяц на службу 109 поступило 356 обращений от неравнодушных горожан, еще около 1 тыс. открытых колодцев были обнаружены коммунальными службами города. Все открытые люки закрываются в оперативном порядке. Только за последнюю неделю в службу 109 поступило 214 обращений граждан по открытым колодцам. В полиции отметили также, что иногда заявка на один и тот же люк поступает несколько раз в течение месяца. При этом каждая такая заявка отрабатывается департаментом полиции.





Аким города дал поручение принять системные меры по противодействию воровству, в том числе начать установку антивандальных крышек люков, оснащенных замками, которые не возьмет ни одна сварка", - сказала Э. Жургенбаева.





Городские власти еще раз призвали горожан при обнаружении открытых люков или подозрительных лиц около колодцев незамедлительно обращаться в службу 109.





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