Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар на барахолке в Алматы ликвидирован в 14.58. Огонь тушили по повышенному рангу.





Общая площадь пожара составила 2 тыс. 300 кв. м, сообщает ДЧС Алматы.





Создалась угроза перехода огня на близстоящий гостиничный комплекс", - рассказали в департаменте.





ДЧС Алматы





Препятствия пожарным создавали припаркованные рядом автомобили, сам склад пришлось обесточить. Также на месте пожара взрывались аэрозольные газовые баллончики и лакокрасочные изделия, создалась угроза обрушения конструкций.





С объекта было эвакуировано 7 газовых баллонов: 5 по 50 литров и 2 по 25 литров", - говорится в информации.





Пожар локализован в 12.28, ликвидирован в 14.58.





Огнеборцы не допустили распространения огня на гостиницу "Ильнарус" с кафе и автомойкой, а также соседние склады с товарами, автомобили и трансформаторную подстанцию.





ДЧС Алматы





На месте пожара работали более 120 человек, 32 единицы техники, в том числе силы и средства "Алматы су".





ДЧС Алматы





Жертв и пострадавших нет.





Причина пожара устанавливается, проводится разборка и пролив конструкций, на месте происшествия работают дознаватели", - сообщили в ведомстве.



