Пожар на территории резервата "Ертыс-Орманы" локализован

Фото: МЧС РК

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Павлодар. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Возгорание сухой травы и леса на территории резервата "Ертыс-Орманы" локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.





6 июля 2023 года в 22.06 загорание сухой травы и леса на территории резервата "Ертыс-Орманы" локализовано на ориентировочной площади 13,37 га", - проинформировали в ДЧС.





Напомним, вчера утром в Щербактинском районе, в лесничестве "Ертыс-Орманы" (Чалдайское лесничество, квартал № 107), произошло горение сухой травы на ориентировочной площади 1,4 га.





Кроме того, вечером в Щербактинском районе на территории ГУ ГЛПР "Ертис орманы" (Галкинское лесничество, кварталы №66, 67) также произошло загорание сухой травы и леса (сосна, молодняк).





В тушении пожара задействованы 31 человек и 12 единиц техники лесхоза и департамента по ЧС. Причина устанавливается.





Дополнено 07.07.2023, 10.00





В ДЧС также сообщили о ликвидации пожара в Баянаульском заповеднике.





Сегодня в 06.55 благодаря принятым мерам задействованных сил и средств пожар на территории Баянаульского государственного национального природного парка ликвидирован. Общая площадь 4,7 га. Выявлена предварительная причина загорания - грозовой разряд", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.





В ведомстве напомнили, что сообщение о том, что в Баянаульском районе на территории Баянаульского государственного национального природного парка на открытой территории произошло загорание сухой травы и кустарников, поступило 6 июля 2023 года в 16.10.





В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС: 6 сотрудников и одна единица техники, лесхоза: 23 человека, 7 единиц техники, а также один авиаборт.





ДЧС Павлодарской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.