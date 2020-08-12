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Пожар произошел в Доме культуры в Кокшетау

11.08.2020, 12:59 8128
Пожар произошел в Доме культуры в Кокшетау
Кокшетау. 11 августа. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Доме культуры "Кокшетау" произошел пожар, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, сообщение о возгорании кровли ДК поступило в 10.55.
 

На тушение пожара прибыли шесть единиц техники и более 30 человек личного состава. Эвакуировано 25 человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Проведена локализация пожара. На данный момент проводится разбор конструкций и проливка", - рассказали в ДЧС порталу Aqmola News.

 

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