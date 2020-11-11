Пожар произошел в ТРЦ "Достык Плаза" в Алматы

Алматы. 10 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в ТРЦ "Достык Плаза" в Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Пожарные выехали по вызову в микрорайон Самал-2 в 06.36. По прибытии было обнаружено сильное задымление на втором этаже торгово-развлекательного центра, сообщили в пресс-службе ДЧС города.

В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы при помощи тепловизора обнаружен очаг возгорания в помещении склада с товарно-материальными ценностями. Принятыми мерами возгорание локализовано за 24 минуты, ликвидировано полностью в 07.21. Не допущено распространение пожара на близлежащие бутики торгового центра", - отметили в ДЧС.

Также в ведомстве сообщили, что в здании своевременно сработала автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, что позволило ограничить распространение возгорания.

Жертв и пострадавших нет.

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