Пожар в Кокшетау: эвакуированы 35 жильцов многоэтажки

КОКШЕТАУ. 30 ИЮНЯ - В Кокшетау 35 жильцов многоэтажного дома в микрорайоне Боровской были эвакуированы из-за пожара на балконе 9 этажа, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Пожарные применили автолестницу и тушили огонь с улицы, так как хозяева квартиры отсутствовали, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Произошёл пожар на балконе площади 9 кв.м. Эвакуированы 35 человек. Локализованный в 12.30 пожар в результате оперативных действии огнеборцев ликвидирован через 6 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Выезжали 14 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС".

ДЧС Акмолинской области напоминает жителям и гостям области о соблюдении правил пожарной безопасности.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения 101 или 112.

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