Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Пожарные продолжают тушить пожар в гостиничном комплексе в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС Алматы, 27 мая, в 09.59, поступило сообщение от работницы магазина, располагающегося напротив гостиничного комплекса "Гыньяз" о возгорании в Жетысуском районе, на улице Жетысуской, 46/б. Пожарные расчеты направлены по повышенному рангу вызова.

На место пожара прибыли через 7 минут. Открытым пламенем горела кровля трехэтажного гостиничного комплекса . В целях соблюдении техники безопасности прибывшая служба энергетиков обесточила объект", - рассказали в пресс-службе ДЧС.

Со слов администрации объект не функционировал.

Звеном газодымозащитной службы проведена разведка на наличие людей, предварительно, никого нет", - уточнили в ведомстве.

Развернуты 3 автолестницы, поданы лафетные стволы. На пожаре работают 55 человек личного состава и 16 единиц техники.

Подъехала техника "Алматы Су". Тушение осложняет металлическая кровля, а также припаркованные вокруг горящего здания частные автомобили. Производится вскрытие кровли для доступа в чердачное помещение", - добавили в ДЧС.

Эвакуаторы службы спасения 109 работают для расчистки периметра.

Отмечается, что угроза распространения огня на соседние здания снята.

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