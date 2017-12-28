При взрыве в супермаркете в Санкт-Петербурге пострадали 10 человек

Санкт-Петербург. 28 декабря. Kazakhstan Today - Десять человек попали в больницы Санкт-Петербурга в среду вечером из-за взрыва, который произошел в супермаркете "Перекресток" в здании торгово-развлекательного центра "Гигант-Холл" в Калининском районе города, передает Kazakhstan Today.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в камере хранения магазина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, его мощность составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следователи проверяют все версии, в то время как оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) координирует ситуацию в связи с взрывом. "Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий", - сообщили в информцентре НАК.

Власти Санкт-Петербурга после инцидента планируют обсудить с местными предпринимателями меры безопасности. Как пояснил ТАСС председатель городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев, это происшествие заставляет задуматься о дополнительных мерах безопасности на объектах торговли.

"Магазины оборудованы видеокамерами, есть охрана, рамки, противодействующие выносу продуктов. Но никаких антитеррористических средств в магазинах нет. Надо же понимать, что это частный бизнес, мы не можем, как в метро сделать. Но теперь вместе с торговыми сетями будем обсуждать меры безопасности на будущее", - отметил Качаев.

Сообщение о взрыве на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге поступило в среду около 18.30 по московскому времени. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и ФСБ, саперы-взрывотехники. Людей, находившихся внутри здания, эвакуировали.

СК квалифицировал взрыв в магазине как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. При этом в Следственном комитете подчеркивают, что рассматриваются все версии взрыва.

"Идет допрос свидетелей, проводятся криминалистические экспертизы, изучаются записи с камер, создана следственно-оперативная группа, отрабатываются все версии", - сообщил журналистам на месте происшествия руководитель Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативной группе правительства следить за ситуацией и оказывать всю необходимую помощь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Петербург из Москвы следователей и криминалистов для выяснения причин и обстоятельств взрыва.

В результате происшествия были госпитализированы 10 человек, при этом одного из пострадавших уже выписали из больницы. Девять человек в состоянии разной степени тяжести находятся в трех медицинских учреждениях города - Александровской, Мариинской и Елизаветинской больницах, сообщили в пресс-службе вице-губернатора по социальным вопросам Анны Митяниной.

"Один из пострадавших выписан. Остаются в средней тяжести шесть, в удовлетворительной - три", - говорится в сообщении.

Детей среди пострадавших в результате взрыва нет, сообщили ранее в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как "средне тяжелое", но угрозы его жизни нет.

Как сообщили в компании X5 Retail Group, которой принадлежит супермаркет "Перекресток", в результате взрыва пострадала сотрудница магазина.

"Помимо покупателей в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались", - сообщили в управлении компании по связям с общественностью.

В X5 Retail Group также отметили, что в торговых залах усилят контроль за подозрительными посторонними предметами, в том числе теми, что оставляют посетители в камерах хранения. "Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержку всем пострадавшим", - добавили в управлении.

Очевидцы сначала приняли грохот за звуки салюта или петард, которые никого не удивляют в предновогодние дни.

"Могу сказать только одно. В районе 19.00 слышали взрыв. Думали, что бахнул салют, но по истечении трех минут за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция - очень много машин. Вышли на улицу покурить, и наш сосед сообщил нам, что магазин "Перекресток" взорвали", - рассказала очевидица Анастасия.

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