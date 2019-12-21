Прокуратура Алматы опровергла информацию об участии своего сотрудника в массовой драке

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - Прокуратура Алматы в среду распространила информацию, в которой опровергает причастность сотрудника ведомства к массовой драке, произошедшей возле ресторана "Золотое Руно", передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ведомства сообщили, что прокуратура изучила видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которые попала массовая драка.

Сотрудники органов прокуратуры среди участников инцидента не установлены. В рамках проводимого досудебного расследования допрашиваются все причастные лица, выясняются обстоятельства. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - прокомментировали в прокуратуре.

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, по подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое граждан 1998 года рождения, которые доставлены в управление полиции Ауэзовского района. После оказания первой медицинской помощи потерпевший гражданин был отпущен домой. В отношении задержанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по статье 293 (Хулиганство) УК РК. Проводятся следственные действия.

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