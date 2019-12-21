В Алматы произошла массовая драка (ВИДЕО)

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы произошла массовая драка, передает Kazakhstan Today.

Драка произошла около 2 часов ночи на улице Бауыржана Момышулы, не доезжая улицы Кабдолова.





На видео заснята группа людей с палками, которые бьют друг друга.





Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, 20 декабря, в 01.14, в Центр оперативного управления департамента полиции города Алматы поступило сообщение о драке по улице Момышулы возле одного из кафе. По подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое граждан 1998 года рождения, которые доставлены в управление полиции Ауэзовского района.





После оказания первой медицинской помощи потерпевший гражданин был отпущен домой.





В отношении задержанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по статье 293 (Хулиганство) УК РК. Проводятся следственные действия.

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