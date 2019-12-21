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В Алматы произошла массовая драка (ВИДЕО)

20.12.2019, 09:18 101548
В Алматы произошла массовая драка (ВИДЕО)
Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы произошла массовая драка, передает Kazakhstan Today.
 
Видео происшествия заснял проезжающий водитель, сообщается на странице kris_p_almaty в Instagram.
 
Драка произошла около 2 часов ночи на улице Бауыржана Момышулы, не доезжая улицы Кабдолова.

 
На видео заснята группа людей с палками, которые бьют друг друга. 

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, 20 декабря, в 01.14, в Центр оперативного управления департамента полиции города Алматы поступило сообщение о драке по улице Момышулы возле одного из кафе. По подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое граждан 1998 года рождения, которые доставлены в управление полиции Ауэзовского района.

После оказания первой медицинской помощи потерпевший гражданин был отпущен домой.

В отношении задержанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по статье 293 (Хулиганство) УК РК. Проводятся следственные действия.
 

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