Пропавшая девушка из Жезказгана найдена на вокзале Караганды

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ЖЕЗКАЗГАН. 13 ИЮЛЯ - В Караганде нашли девушку, которую более двух недель искали в четырёх городах Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 12 июля таксист из Жезказгана в поисках клиентов зашел на автовокзал Караганды, где обратил внимание на девушку. Ее доставили в Михайловский отдел полиции УП Караганды. Девушка сообщила полицейским, что здоровье у нее нормальное, претензий ни к кому не имеет и никто ее против воли не удерживал", - сообщили в управлении полиции области.

Девятнадцатилетнюю Татьяну Файникову искали более двух недель. Объявления о поиске были размещены в Сатпаеве, Жезказгане, Караганде и Нур-Султане. К поиску подключились волонтеры.

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