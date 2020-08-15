В Алматинской области полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Талдыкорган. 14 августа. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области разыскивает 49-летнего без вести пропавшего мужчину, передает Kazakhstan Today.

Талгарское районное управление полиции разыскивает Мингазова Хамита Анасовича, 1971 года рождения, который 25 июня ушел в неизвестном направлении с АЗС "Петрол Азия", расположенной в поселке Бесагаш Талгарского района, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого: рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы черные кудрявые, небольшие усы.

Мужчина был одет в джинсы черного цвета, светлую рубашку, обут был в черные туфли, на голове была черная кепка с золотой вышивкой.

Стражи порядка заверили, что конфиденциальность гарантируются.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (7282) 600-232, 600-233 либо в полицию по телефонам 8 (727) 295-61-05, 95-63-96.

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