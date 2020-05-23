Пропавшего студента нашли мертвым в горах Алматы

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - В горах Алматы нашли тело пропавшего 19 мая 19-летнего Ильяса Егизбаева, передает Kazakhstan Today.

По словам родственников, Ильяса вышел из дома днем 19 мая, около 15.00, но домой так и не вернулся.

Сегодня (21 мая. - Прим. агентства) в горной местности, к большому сожалению, было найдено тело Ильяса Егизбаева, числившегося без вести пропавшим по Жетысускому району города. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили порталу Inform.kz в департаменте полиции Алматы.

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