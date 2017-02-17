Пропавший в августе в Мангистауской области подросток найден мертвым

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Пропавший в августе в Мангистауской области подросток найден мертвым17.02.2017
Происшествия  08:50

Актау. 17 февраля. Kazakhstan Today - Пропавший в августе 2016 года в Мангистауской области 17-летний Амандык Сатыбалдиев найден мертвым, сообщили родственника подростка.

Страшную новость полицейские сообщили семье 16 февраля, рассказывает отец Амандыка.

"Наши родные уже ездили на опознание и узнали сына по кольцу на пальце. Нам сказали, что его нашли в районе Приозерного в болоте в камышах", - рассказал отец.

Официальных комментариев от полиции пока нет, пишет Lada.kz.

Напомним, Амандык Сатыбалдиев 26 августа вышел из дома в селе Мангистау-5 примерно в 20.00. С тех пор его никто не видел. Разыскивали парня родные, знакомые и 50 солдат, которые совместно с участковыми прочесывали все населенные пункты и местность вокруг. Родные Амандыка предлагали вознаграждение в размере 2 млн тенге за информацию о сыне. В октябре отец отправился в Атырау, именно там, по словам экстрасенса, к которому обратились родственники, нужно было искать пропавшего парня.
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Фото: pavlodarnews.kz
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