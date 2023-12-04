Пропавший в Туркестанской области четырехлетний мальчик найден мертвым

Рейс совершил посадку на запасном аэродроме в Актобе

Рассказать друзьям

Уральск. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет, летевший из Алматы в Уральск, не смог совершить посадку из-за погоды и приземлился на запасном аэродроме в Актобе.





В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря пришлось перенести рейс Уральск - Астана. Борт сообщением Алматы - Уральск сел на запасном аэродроме в Актобе, сообщает издание "Мой город" , ссылаясь на пресс-службу аэропорта "Орал".





Кроме того, 4 декабря задержан рейс из Алматы.





Ориентировочное время прибытия в Уральск - 16.00. На два часа задержан еще один рейс из Алматы", - сообщили в аэропорту.





Отмечается, что с 18.00 3 декабря до 4.00 4 декабря шел дождь со льдом, что привело к образованию ледяной корки.





В таких случаях аэропорт использует антигололедный реагент. Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению рейсов исходя из прогноза погоды и возможных рисков. Сегодня (4 декабря) в связи с резким переходом температуры от -3 до + 6 градусов к этому добавился туман, который осложняет видимость. Авиакомпании приняли решение перенести вышеупомянутые рейсы", - сообщили в аэропорту Уральска.





В воздушной гавани заверили, что авиакомпании оказывают всю необходимую помощь пассажирам.