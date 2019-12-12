Туркестан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Пропавшую в Туркестанской области 13-летнюю девочку нашли в торговом доме Шымкента, передает Kazakhstan Today.

10 декабря, примерно в 03.00, в дежурную часть Созакского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что без вести пропала ее 13-летняя дочь, которую они не могут найти с вечера 9 декабря. Родители самостоятельно пытались найти дочь, искали дома у родственников, но впустую. В результате безуспешных поисков они обратились за помощью в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

В Созакском РОП сразу же была создана специальная розыскная группа из числа опытных оперативников и участковых инспекторов полиции. Полицейские прочесали все близлежащие территории, расспросили водителей, торговцев рынков и других возможных очевидцев о пропавшей девочке. Кроме того, во все подразделения полиции Туркестанской области и в соседние города была отправлена ориентировка, а специалисты попытались установить ее местонахождение через страничку в социальных сетях.

Вечером того же дня участковые инспекторы полиции установили 13-летнюю девочку в одном из торговых центров Шымкента и доставили ее в отдел полиции. За возвращение ребенка радостные родители выразили искреннюю благодарность полицейским Созакского РОП", - рассказали в полиции.

По информации пресс-службы, в ходе проверки полицейские выяснили, что 13-летняя девочка ушла из дома после небольшой ссоры с родителями.

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