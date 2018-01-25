Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 января 2018
  • 17
  • :
  • 08
Все области
-26º Туман
днем -7º    ночью -19º
17:00
.
Aнонс

Протаранивший ворота Акорды полицейский лишен водительских прав25.01.2018
Происшествия  09:54

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Протаранивший ворота Акоры полицейский решением суда лишен водительских прав, передает Kazakhstan Today.

"Столичный полицейский, протаранивший КПП Акорды, во время аварии был пьян. Это подтвердила судебная экспертиза. В итоге суд лишил 26-летнего лейтенанта полиции водительских прав на 5 лет", - сообщил телеканал КТК.

Как сообщалось ранее, ночью 17 января в ворота Акорды врезался Porsche Cayenne, за рулем которого находился инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков. По данным ДВД Астаны, ДТП произошло в условиях гололеда, при которых водитель не справился с рулевым управлением. В результате никто не пострадал, а ворота и колонна забора получили незначительные повреждения.

По данным ДВД, лейтенант Иманбеков и командир взвода, его непосредственный руководитель, капитан полиции Жумахметов уволены со службы в органах внутренних дел РК. Кроме того, ряд руководителей данного подразделения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
Просмотров: 4434
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
25.01.2018   13:57
Сильным ветром сорвало крышу со здания школы в Атырауской области
25.01.2018   13:32
Семиклассница покончила с собой в Талдыкоргане
25.01.2018   12:45
Фото: kazakbol.com
Более 80 пассажиров неисправного автобуса спасли в Павлодарской области
25.01.2018   12:19
Фото: газета-Литер
В Алматы ликвидировали пожар на СТО по проспекту Райымбека
25.01.2018   11:15
В Алматы загорелась СТО по проспекту Райымбека
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today