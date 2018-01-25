Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Протаранивший ворота Акоры полицейский решением суда лишен водительских прав, передает Kazakhstan Today.

"Столичный полицейский, протаранивший КПП Акорды, во время аварии был пьян. Это подтвердила судебная экспертиза. В итоге суд лишил 26-летнего лейтенанта полиции водительских прав на 5 лет", - сообщил телеканал КТК .

Как сообщалось ранее, ночью 17 января в ворота Акорды врезался Porsche Cayenne, за рулем которого находился инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков. По данным ДВД Астаны, ДТП произошло в условиях гололеда, при которых водитель не справился с рулевым управлением. В результате никто не пострадал, а ворота и колонна забора получили незначительные повреждения.

По данным ДВД, лейтенант Иманбеков и командир взвода, его непосредственный руководитель, капитан полиции Жумахметов уволены со службы в органах внутренних дел РК. Кроме того, ряд руководителей данного подразделения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

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