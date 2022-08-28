Птица повредила закрылок самолета, летевшего из столицы в Алматы

Фото: Air Astana
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В закрылок самолета авиакомпании Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы, попала птица, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС9960 Нур-Султан - Алматы, обнаружены следы попадания птицы в закрылок с повреждением (образовалась вмятина)", - сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana.
Отмечается, что ремонт будет выполнен персоналом инженерно-технического департамента авиакомпании.
Ранее в авиакомпании сообщили, что столкновение с птицами является одной из причин задержек самолетов. С начала этого года уже произошло 63 случая столкновений с птицами, 10 из них привели к повреждениям воздушных судов.