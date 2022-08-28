Птица повредила закрылок самолета, летевшего из столицы в Алматы

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 28 АВГУСТА - Пожарные Алматы ликвидировали возгорание в оптомаркете "Сабыржан" в Алмалинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пожарные за 25 минут локализовали загорание одноэтажных торговых бутиков и отстояли от огня оптомаркет "Сабырыжан", - сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

28 августа в 15.42 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на улице Райымбека в Алмалинском районе. Пожарные прибыли через семь минут.

По прибытии установлено горение одноэтажных торговых бутиков и столовой. Создалась угроза распространения огня на двухэтажное здание магазина "Сабыржан".

На месте было создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами пожар локализовали за 25 минут, пожар был полностью ликвидирован в 16.31.

Личный состав ДЧС города Алматы переведен на усиленный вариант несения службы в праздничные дни.