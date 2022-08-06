Проблему с задержками рейсов удастся решить к октябрю - глава Air Astana

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - О причинах задержек рейсов в Казахстане и сроках решения проблемы рассказал президент группы компаний Air Astana Питер Фостер на брифинге "Операционная деятельность Air Astana: проблемы и планы развития", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Фостера, основная проблема - восстановление системы глобальных авиаперевозок после пандемии коронавируса.
В сочетании с острой нехваткой персонала и ресурсов во многих европейских аэропортах из-за увольнения людей и сокращения расходов во время пандемии возникают серьезные проблемы для самих аэропортов. Поэтому многие пассажиры столкнулись с задержками рейсов, за что мы приносим искренние извинения", - заявил Фостер.
По его словам, еще одной причиной задержек стало проведение ремонта взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах Казахстана и случаи столкновений с птицами.
С начала этого года уже произошло 63 случая столкновений с птицами, 10 из них привели к повреждениям воздушных судов", - рассказал Фостер.
Иногда, по его словам, аэропорты могут в последний момент ограничить количество пассажиров или багажа, что также создает определенные проблемы.
По его мнению, ситуация стабилизируется примерно к октябрю.
Для решения проблемы с задержками Air Astana сократила количество рейсов и выделила резервный самолет Airbus A320.
Ранее сообщалось, что Air Astana была оштрафована за задержку рейсов.