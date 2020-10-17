Пьяный авиадебошир был обезврежен на борту самолета Алматы - Актау

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - 24 сентября во время рейса FlyArystan по направлению Алматы - Актау пьяный пассажир проявлял агрессию по отношению к пассажирам и членам экипажа, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы авиакомпании Air Astana, дебошир "выражался нецензурной бранью, толкал пассажиров и угрожал им и экипажу".

На требования надеть маску и сесть на место не реагировал. Невзирая на имевшийся билет по направлению Алматы - Актау, начал утверждать, что ему надо в Шымкент, и предпринял попытку открыть дверь самолета. Бортпроводники, в соответствии с инструкцией по предотвращению и пресечению недисциплинированного поведения пассажиров, обездвижили дебошира с помощью ограничителей. Однако пассажир высвободился и начал душить бортпроводницу", - рассказали в авиакомпании.

Пассажиры рейса помогли обезвредить дебошира.

Совместно с членами экипажа они обездвижили авиадебошира и помогали следить за ним в течение полета", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что по прибытии в Актау буйного пассажира передали полиции.

Согласно статистике Air Astana, наиболее распространенными видами деструктивного поведения являются неприемлемое поведение из-за алкогольного опьянения, курение, применение физической силы и нецензурная брань.

Ежегодно фиксируется около 400 случаев недисциплинированного поведения пассажиров на борту. Из них 20-25 случаев расцениваются как серьезные (с применением физической силы). Каждый пассажир, переданный в полицию, оплачивает штраф по соответствующей статье согласно законодательству страны пребывания", - добавили в компании.

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