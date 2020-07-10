Пьяный водитель сбил восьмилетнего ребенка в Туркестанской области

Туркестан. 9 июля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали пьяного водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Жетысайского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили восьмилетнего мальчика с телесными травмами, полученными в ДТП, сообщает Polisia.kz

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что на одной из трасс несовершеннолетнего велосипедиста сбила неустановленная автомашина марки "Лада". Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Получившего травму головы ребенка доставили в центральную районную больницу и оказали медицинскую помощь.

В целях задержания скрывшегося с места ДТП водителя, сотрудники Жетысайского районного отдела полиции осуществили комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В течение двух часов подозреваемый был задержан по месту жительства.

Установлено, что виновный, не имея водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем сына. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии "средней степени алкогольного опьянения". Мужчина взят под стражу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 345-1 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают водителей быть осторожными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Не превышать скорость и не выезжать на полосу встречного движения, а главное - не садиться за руль автомашины в нетрезвом состоянии.

Если же вы стали очевидцем или участником дорожно-транспортного происшествия, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102", - добавили в полиции.

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