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Пять человек погибли при столкновении машин на трассе в Карагандинской области

01.02.2021 8263
Пять человек погибли при столкновении машин на трассе в Карагандинской области
Караганда. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек, передает Kazakhstan Today.
 
Авария произошла 31 января, в 23.50, в Абайском районе Карагандинской области на автодороге Караганда - Абай.
 

35-летний водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковой машиной марки Chevrolet, за рулем которой находился 26-летний молодой человек, в салоне было четверо пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель BMW и находившийся с ним пассажир, а также трое пассажиров из Chevrolet от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель Chevrolet с пассажиром доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование.
 

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