Пять человек зажало в перевернувшемся автомобиле на трассе в Жамбылской области

Тараз. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области пожарные вызволили пятерых человек, в том числе ребенка, из автомобиля, перевернувшегося на скользкой дороге, передает Kazakhstan Today

Авария произошла 14 ноября. На 581-м километре трассы Алматы - Ташкент из-за гололеда перевернулся и вылетел на обочину легковой автомобиль "Мерседес". В результате ДТП люди, находившиеся внутри машины, оказались зажаты.

На место происшествия были направлены спасатели и специалисты скорой помощи. Благодаря экстренным действиям аварийно-спасательных служб ПЧ №7 спасено и передано в службу скорой помощи 5 человек, в том числе 1 ребенок. Один мужчина погиб на месте", - сообщили в ДЧС Жамбылской области.

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