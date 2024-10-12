Пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в Костанайской области Дополнено
Костанай. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тела пятерых детей обнаружили пожарные после пожара в жилом доме в Житикаре, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
Сегодня в 04.29 утра на территории частного подворья в городе Житикара Костанайской области произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. В течение 7 минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара и разбору завалов. В 06.08 пожар был локализован и полностью ликвидирован. В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 г.р. не пострадал", - сообщили в департаменте.
По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.
В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование. Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам. Местные исполнительные органы окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную", - проинформировали в ДЧС.
В прокуратуре региона сообщили, что по факту начато досудебное расследование, предварительная причина пожара - оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела - на контроле Генерального прокурора Республики Казахстан.
На месте происшествия находится первый заместитель прокурора области.
Прокуратура и акимат Костанайской области выражают соболезнования родным и близким погибших детей.
Дополнено 11.10.2024, 18.08
Уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова рассказала подробности трагедии в Житикаре, где в результате пожара в жилом доме погибли пятеро детей, сообщает alau.kz.
По словам Несибели Басеновой, семья малообеспеченная. Единственный, кто выжил из детей - это старший брат. Ему 13 лет.
Мамы, не было дома. Она находилась у знакомого. Пошла помыться, уснула там и не вернулась домой. Я встретила с мамой. Мама плачет. Ей оказывают экстренную психологическую помощь. Мальчик тоже под присмотром психологов. Трагедия очень серьезная. Мне сложно говорить об этом. Потеряли детей. Дом ветхий", - заявила Несибели Басенова.
Также сообщается, что "мама стояла в очереди на жилье в Костанае".
Это не первая трагедия в Казахстане, которая унесла жизни сразу нескольких детей.
В Астане ночью загорелся дом, в котором без присмотра родителей находились пять сестер, самой младшей из которых было 2 месяца. Все девочки погибли. Как выяснилось позже, семья жила во времянке с неисправным печным оборудованием. Родители были на работе.
24 февраля этого года в Карагандинской области при пожаре в частном доме погибли четверо детей. Самому младшему из них было 2 года. На момент пожара дети находились в доме одни.