Испытательная пожарная лаборатория работает в Астане на месте пожара, в котором погибли пятеро детей

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - На месте пожара во временном строении, где погибли пятеро детей, работает испытательная пожарная лаборатория, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, в ночь с 3 на 4 февраля в 02.34 на Центральный пункт пожарной связи 101 поступило сообщение о горении хозпостройки в жилом массиве Коктал-1, улица Шынгыстау, 5. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей - девочек 2006, 2008, 2013, 2015, 2018 года рождения. Родители детей были в это время на работе.

Причина пожара устанавливается, на месте работает испытательная пожарная лаборатория", - проинформировали в пресс-службе ДЧС Астаны.

В ведомстве добавили, что сообщение о пожаре поступило от соседей.

Астанчан и гостей города просят быть предельно внимательными и осторожными во избежание несчастных случаев. В частности, не следует использовать неисправные или самодельные электроприборы, оставлять без присмотра включенные электроприборы; один раз в три месяца, а также перед началом отопительного сезона необходимо очищать дымоходы и печи от сажи; запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Кроме этого, не следует сушить вещи вблизи печных устройств и оставлять детей без присмотра взрослых.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства