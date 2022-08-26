Рабочий погиб на Тенгизе

АТЫРАУ. 25 АВГУСТА - Вчера, 24 августа, на Тенгизе погиб рабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Мой город", тело мужчины нашли вблизи строительной площадки вахтового поселка Оркен. Он является работником субподрядной организации "Казтурборемонт".
В пресс-службе "Тенгизшевройл" заявили, что компанию уведомили в случившегося, немедленно информация была передала в соответствующие органы.
У субподрядчика ТШО ТОО "Infra Del Project" (подрядчик КТР), который проводил пневмоиспытания на герметичность, шланг не выдержал нагрузки и ударил рабочего. В результате рабочий погиб", - уточняет телеграм-канал Petrocouncil.kz.
Ранее сообщалось, что на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, трое пострадали.
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В Урале утонули отец и сын
25.08.2022, 20:43 9586
АТЫРАУ. 25 АВГУСТА - Сообщение о том, что в реке Урал тонут мужчина и ребенок, поступило от дежурного полицейского в 16.08, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 16.16 спасатели начали поиски 27-летнего отца и 9-летнего сына, сообщает портал "Мой город".
В 16.35 из воды извлекли тело мужчины, в 18.44 - тело мальчика.
Они утонули во время купания в необорудованном месте.
В Уральске солдат попал в психдиспансер через 10 дней после присяги
25.08.2022, 19:39 10361
УРАЛЬСК. 25 АВГУСТА - 20-летний рядовой Арманбек Кайрош был призван в ряды казахстанской армии в июне 2022 года из Актюбинской области. Местом службы определили воинскую часть 5517 в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В конце июля родственники приехали на присягу, а спустя 10 дней новобранец оказался в областном психоневрологическом диспансере. Родные Арманбека узнали об этом случайно, сообщает портала "Мой город".
По словам командира воинской части 5517 Сагындыка Алхайдарова, 9 августа Арманбек Кайрош обратился в медпункт. Юноша хотел с собой что-то сделать и вслух говорил об этом. Командир привел его в медпункт, составили акт, военная полиция зафиксировала, что следов побоев на теле новобранца нет.
9 августа на построении военнослужащий стал себя неадекватно вести, без команды выходить со строя, нецензурно выражаться в адрес своих сослуживцев. На него пожаловались солдаты, которые стояли рядом. Мы его изолировали в медпункте, где с ним побеседовал наш психолог, после чего она дала рекомендацию на консультацию к врачу-психиатру. Врач-психиатр принял решение госпитализировать его и выставил предварительный диагноз "расстройство адаптации". Данный материал зарегистрирован в военной полиции, назначено служебное расследование, они провели телесный осмотр. Мы были обязаны направить его к психиатру, поймите, ведь мы не можем взять на себя такую ответственность. Он завтра будет с оружием ходить, поедет на стрельбы и не дай бог что-то с собой сделает", - объяснил заместитель командующего региональным командованием "Батыс" Нацгвардии Бакыт Алазов.
Он добавил, что диагноз является предварительным. Теперь военнослужащему предстоит двухмесячное лечение, после чего его направят на военно-врачебную комиссию, члены которой и примут решение, сможет ли он дальше продолжить службу.
Ранее срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области.
17 августа во время несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы.
В Экибастузе при падении с высоты погиб газоэлектросварщик
25.08.2022, 12:06 15326
ЭКИБАСТУЗ. 25 АВГУСТА - В Экибастузе 35-летний газоэлетросварщик при падении с высоты получил тяжелые травмы головы, впав в кому, он скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О трагедии, которая произошла в Экибастузе 24 августа, сообщили в областном департаменте полиции.
В 13.00 на территории одного из АО 35-летний газоэлектросварщик предприятия при проведении работ упал со смотровой площадки высотой шесть метров. По данному факту проводится проверка", - отметили в пресс-службе ДП.
По данным портала Pavon.kz, пострадавшего госпитализировали в больницу. Как рассказали в управлении здравоохранения, у мужчины диагностировали открытую тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, ушиб ствола мозга, оскольчатый перелом правой височной и теменной кости с переходом на лобную кость и основание черепа, отек головного мозга, кому, перелом ребер, травму грудной клетки, ушибы и ссадины. Ночью мужчина скончался.
Два работника погибли во время ремонта насосной станции в Уральске
24.08.2022, 16:45 31061
УРАЛЬСК. 24 АВГУСТА - В Уральске два сотрудника "Батыс су арнасы" утонули в сточных водах во время ремонта насосной станции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов на месте сообщил, что двое работников 1971 и 1982 года рождения проводили ремонт по замене задвижки. По предварительным данным, задвижку вырвало и канализационную насосную станцию затопило сточными водами. Рабочие утонули. Предприятие обещает оказать всю помощь семьям погибших", - сообщает "Мой город".
Погибшие долгое время работали в организации. У одного из погибших осталось трое детей.
Сейчас на месте работает полиция.
Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Кызылординской области
24.08.2022, 11:14 34646
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 24 АВГУСТА - Двое погибли, еще двое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе Самара - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 августа около 16.00 на трассе Самара - Шымкент близ аула Торебай би произошло лобовое столкновение двух автомашин Volkswagen Transporter и Audi. В результате ДТП две пассажирки Audi погибли на месте происшествия, две пассажирки двух автомашин доставлены в больницу, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится досудебное расследование.
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы - Бишкек
24.08.2022, 09:54 36056
КОНАЕВ. 24 АВГУСТА - Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло на трассе Алматы - Бишкек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента полиции Алматинской области, авария произошла 23 августа около 05.40 в Жамбылском районе.
Установлено, что 33-летний водитель автомашины "Лада" на 92-м километре трассы Алматы - Бишкек, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом "ЮТОНГ", - сообщили в департаменте.
В результате на месте происшествия погиб водитель легковой автомашины. Также пострадал водитель автобуса, которого с различными травмами госпитализировали в больницу села Узынагаш.
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Ранее сообщалось, что в Уральске столкнулись два пассажирских автобуса.
Сразу двое детей получили переломы в коррекционном центре Актобе
23.08.2022, 21:34 42621
АКТОБЕ. 23 АВГУСТА - Скандал разгорелся вокруг частного коррекционного центра в Актобе. Мать пострадавших братьев уверяет: дело в халатности персонала, и требует возместить ей ущерб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гульбану Жанбозова воспитывает двух 12-летних близнецов, страдающих психоневрологическим заболеванием. В начале июля женщина отдала мальчиков в частный коррекционный центр. Дети находились под присмотром специалистов по четыре часа в день, сообщает astanatv.kz.
Ребенок, хромая, вышел ко мне навстречу, плача от боли. Я спросила, что случилось, он ответил, что ушибся. Получается, ему не оказали никакой помощи, не вызвали скорую и даже меня не поставили в известность. Он ходил с этой ногой, с переломом до 6 вечера", - рассказала мать пострадавших Гульбану Жанбозова.
Через некоторое время травму получил и другой сын Гульбану. У ребенка оказалась сломана плечевая кость. По словам женщины, она пыталась выяснить причины у руководства заведения, но с ней даже не стали разговаривать.
Теперь мама близнецов требует, чтобы центр вернул деньги, оплатил лечение детей и возместил моральный ущерб. По подсчетам женщины, это около 400 тысяч тенге. Однако руководство центра считает эти требования завышенными.
В учреждении рассказали, при каких обстоятельствах дети получили переломы. Первый мальчик повредил палец, ударившись ногой о косяк, второй упал с качели.
Пока они были в центре, мы не знали, что сломал. Это потом, после обращения в травмпункт, мы по факту узнали, что, оказывается, перелом. Предварительно мы думали, моральный ущерб 50 тысяч тенге на мороженое ребенку, успокоить. Потом мы собрались возмещать фактически оказанные услуги в период реабилитации", - рассказал директор коррекционного центра Руслан Казыбаев.
Гульбану написала заявление в полицию, а также намерена судиться с коррекционным центром.
О случившемся узнали и в областном управлении здравоохранения. Там намерены выяснять, как все случилось.
По словам чиновников, дети с подобными диагнозами должны проходить реабилитацию не реже чем раз в год. В сентябре пострадавших близнецов планируют отправить по квоте в столичный реабилитационный центр.
В Нур-Султане курьера на скутере избили палкой
23.08.2022, 16:33 40521
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Курьера на скутере избили палкой в Нур-Султане. Видео инцидента сняли очевидцы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кадры, опубликованные в Сети, были сделаны вечером на проспекте Мангилик ел. На одном из видео водитель автомобиля бьет палкой курьера Glovo. В полиции начали расследование, передает Liter.kz.
22 августа текущего года около 19.50 в полицию поступило сообщение, что четверо парней, передвигающихся на автомашине марки "Субару", нанесли телесные повреждения курьеру "Глово". По данному факту управлением полиции района Есиль начато досудебное расследование по статье 293 "Хулиганство" УК РК, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе столичного ДП.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?