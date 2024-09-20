19.09.2024, 15:45 25016
Работник остался под завалом горных пород на предприятии в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 сентября 2024 года на одном из горно-обогатительных комплексов АО "АК Алтыналмас" в Жамбылской области произошло обрушение горной породы, сообщили в пресс-службе компании.
На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд, развернута поисково-спасательная операция.
Доступ к зоне обрушения значительно затруднен из-за движения горной породы и сложных географических условий. В компании начато расследование несчастного случая, всеми силами и средствами предпринимаются все необходимые меры для поиска работника, который остался под завалами", - сказано в сообщении пресс-службы компании.
Сразу после происшествия создана рабочая группа. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
Напомним, на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих.
новости по теме
20.09.2024, 08:06 4041
В Орловской шахте в Абайской области погиб рабочий
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Орловской шахте в области Абай погиб рабочий, сообщили в пресс-службе KAZ Minerals.
19 сентября 2024 года около 14.20 получили травмы двое работников предприятия. Предварительная причина - обрушение горной массы. Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Второй после оказания медицинской помощи находится дома", - проинформировали в компании.
Отмечается, что обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.
19.09.2024, 12:04 29446
О новых схемах телефонного мошенничества предупредили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации и новых схемах телефонного мошенничества.
Злоумышленники, представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, звонят гражданам и сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации коммунальных счетчиков. В ходе телефонного разговора гражданам предлагается продлить обслуживание либо занять электронную очередь. Далее они просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейдя по вредоносной ссылке, скачать приложение или активировать новые функции в мессенджере либо сообщить персональные данные. Получив доступ к телефону, злоумышленники похищают денежные средства и подключают виртуальный дубликат SIM-карты", - рассказали в Нацбанке.
После хищения денежных средств с текущих счетов злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами, представляясь работниками Национального банка, устанавливают приложения банков второго уровня и оформляют денежные или товарные кредиты.
В качестве подтверждения легитимности своих действий злоумышленники отправляют поддельные служебные удостоверения работников Нацбанка, фейковые документы от имени Нацбанка, письма и реквизиты для страхования денежных средств или осуществления банковских переводов", - уточнили в банке.
Там призвали граждан быть бдительными и не доверять подозрительным телефонным звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не устанавливать по указанию третьих лиц приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы работников государственных органов и работников Нацбанка прервать разговор. Дополнительно сообщаем, что работники Нацбанка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", - предупредили в пресс-службе финрегулятора.
Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477.
Случаи обмана казахстанцев с помощью мессенджеров участились в Казахстане. Часто мошенники направляют на аккаунт граждан вредоносную программу в виде ссылки.
19.09.2024, 11:20 30811
Мужчина погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Алматинской области
Фото: ДЧС Алматинской области
Рассказать друзьям
Конаев. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мощный взрыв газа произошел в селе Жалпаксай Карасайского района Алматинской области. В результате обрушения дома погиб мужчина, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям области.
Взрыв произошел вчера вечером в двухэтажном жилом доме. Погиб 67-летний мужчина.
В результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение кровли дома и разрушение стен. Также установлено, что хозяйка обрушенной квартиры № 1 в момент хлопка находилась на работе, жители квартиры № 2 в количестве 6 человек, из них двое детей, не пострадали. В медицинской помощи не нуждались", - рассказали в ДЧС.
Предварительная причина хлопка - утечка природного газа в системе газоснабжения, уточнили в департаменте.
В январе в Уральске при взрыве газа в кафе погибли три человека. Владельца заведения приговорили к пяти годам тюрьмы.
19.09.2024, 10:28 32726
В СКО мать подозревают в нанесении ножевого ранения дочери из-за невыполненного домашнего задания
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области женщину подозревают в нанесении ножевого ранения дочери из-за невыполненного домашнего задания. Об этом сообщила в Instagram уполномоченный по правам ребенка региона Сауле Сураганова.
В результате ссоры из-за невыполнения домашнего задания и ненадлежащего ведения учебной тетради мама девочки нанесла ножевые ранения в область тазобедренного сустава своему несовершеннолетнему ребенку", - написала она в сторис.
По ее словам, девочка находится в облбольнице. Ей оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под наблюдением врачей.
В рамках расследования выясняются обстоятельства преступления, проводятся следственные мероприятия. Сформирована комиссия, которая выезжала на место, посетила семью. Родители пострадавшей девочки воспитывают шестерых детей, живут совместно с дедушкой и бабушкой", - добавила детский омбудсмен региона.
Инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. В дальнейшем будет предоставлена психологическая помощь. Управлением образования создана комиссия. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, акиматом принято решение об отстранении матери от воспитания остальных детей, находящихся дома. По данному факту ведется досудебное расследование", - отметили в комитете.
19.09.2024, 09:46 33786
С начала года в Алматы произошло более 500 ДТП с участием мопедов, погибли 11 человек
Фото: скриншот из видео полиции
Рассказать друзьям
Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы обеспокоена участившимися авариями с мопедами. Более 1,5 тысячи мопедов водворили на штрафстоянки Алматы с начала года, сообщает Polisia.kz.
В Алматы по-прежнему набирают популярность средства индивидуальной мобильности - мопеды, самокаты, скутеры и т.п. Но, к сожалению, управляя данным видом транспорта, большинство водителей не соблюдают элементарные правила дорожного движения или просто их игнорируют. Тем самым они создают аварийные ситуации на дорогах, которые зачастую приводят к трагическим последствиям или травмам людей. Одна из таких аварий, произошедшая накануне, привела к гибели 19-летнего юноши, управлявшего мопедом", - сказал командир полка патрульной полиции Оралбек Ахимов.
По его данным, с начала этого года в Алматы было совершено 523 ДТП с участием мопедов, в результате которых 535 человек травмированы, 11 - погибли. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено свыше 19 тысяч пользователей мопедов. На специализированную штрафную стоянку водворено более 1,5 тысячи мопедов.
В полиции призывают водителей мопедов соблюдать все требования правил дорожного движения и проявлять осторожность.
18.09.2024, 11:21 55156
Вспышка смертельного заболевания у КРС: карантин ввели в Карагандинской области
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Караганда. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вспышка опасного заболевания крупного рогатого скота произошла в Карагандинской области.
Акимат ввел карантин на территории, где заболели животные.
В связи с возникновением заболевания "эмфизематозный карбункул" среди крупного рогатого скота установить карантин на территории зимовки Сарытау Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района", - говорится в решении акимата Мамыраевского сельского округа.
Для справки
Эмфизематозный карбункул (эмкар) - острая инфекционная болезнь крупного рогатого скота. Характеризуется образованием припухлостей и быстрой смертью животных.
Течение и симптомы
Инкубационный период длится от 1 до 3-5 суток. Болезнь протекает остро, начинается повышением температуры тела до 41-42°С (иногда она может оставаться нормальной). Лимфатические узлы сильно увеличены. При локализации припухлостей в области крестца, поясницы, бедра, плеча развивается хромота. У животных - затрудненное дыхание и ослабление сердечной деятельности. Смерть животных наступает в течение 12-60 часов после появления первых клинических симптомов.
Профилактика и меры борьбы
В хозяйствах проводят вакцинацию животных не позже чем за 2 недели до выгона на пастбище. Молодняк крупного рогатого скота иммунизируют дважды (в 3- и 6-месячном возрасте). Больных и подозрительных по заболеванию животных изолируют и лечат. Остальных животных вакцинируют. Трупы павших животных сжигают. Проводят дезинфекцию помещений, выгульных дворов, навоз сжигают после предварительной дезинфекции. Карантин с хозяйства снимают через 14 суток после последнего случая выздоровления или падежа больного животного и заключительной дезинфекции.
В феврале этого года в одном из сел Карагандинской области произошел массовый падеж лошадей. По мнению владельцев, животные погибли из-за эпизоотического лимфангита.
17.09.2024, 16:23 76831
В Уральске при столкновении автобуса и автомобиля пострадали 11 человек
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения
Рассказать друзьям
Уральск. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 17 сентября в Уральске произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, пострадали 11 человек.
В 09.20 на пересечении улиц Алаш и Светлая столкнулись маршрутный автобус № 1 марки "Газель Next" и Nissan Teana, сообщает издание "Мой город".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров Nissan Teana, а также 8 пассажиров маршрутного автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства и подробности ДТП выясняются. На месте работают сотрудники полиции и ДЧС", - сообщили в полиции.
По предварительной информации, водитель Nissan Teana выехал на полосу встречного движения.
Напомним, пассажирский автобус упал с моста в Алматинской области.
17.09.2024, 14:20 78766
Шестеро взрослых и ребенок погибли в ДТП в Жамбылской области
Авария произошла на на 526-м километре трассы Западная Европа – Западный Китай
Рассказать друзьям
Тараз. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамблыской области проводится расследование по факту дорожной аварии, ставшей причиной гибели семи человек, в том числе двухлетнего малыша.
ДТП произошло на трассе Западная Европа - Западный Китай вечером 16 сентября, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Водитель Cadillac Escaladе во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся грузовым автомобилем DAF.
После чего Cadillac откинуло на свою полосу, где он столкнулся с автомашиной марки "Газель". После столкновения оба автомобиля мгновенно загорелись", - уточнили в полиции.
В результате происшествия на месте погибли 37-летний водитель "Газели", 30-летний водитель Cadillac и пятеро его пассажиров, в том числе двухлетний ребенок.
Начато досудебное расследование.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.09.2024, 09:00Более 200 фактов слива нечистот в городскую канализацию и водоемы выявили в Алматы 20.09.2024, 08:064001В Орловской шахте в Абайской области погиб рабочий 20.09.2024, 09:421296В Туркестанской области прошли учения с участием военных из шести стран 13.09.2024, 15:05132141Житель Тараза три года не мог доказать, что он гражданин Казахстана 15.09.2024, 09:16103941Алматинцы празднуют День города 14.09.2024, 20:21103246Две девочки находятся в критическом состоянии после ДТП в Актау 15.09.2024, 14:28102286В Астане насмерть сбили дорожного рабочего 15.09.2024, 18:43101081В Мангистауской области горит мусорный полигон 23.08.2024, 20:01291651Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29269771Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17266776Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 23.08.2024, 12:10261516Холодную воду отключат в двух районах Алматы 22.08.2024, 16:38227286ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?