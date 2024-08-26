На металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих
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Темиртау. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На металлургическом комбинате Qarmet в Темиртау погибли двое рабочих подрядной организации, сообщили в пресс-службе компании.
Примерно в 9.20 при выполнении демонтажных работ кровли здания блока химического улавливания (БХУ) в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах два работника подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж" упали с высоты", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что полученные рабочими травмы оказались несовместимыми с жизнью. Оба сотрудника скончались.
В рамках трудового законодательства РК управлением инспекции труда создана комиссия для проведения специального расследования несчастного случая, по результатам которого будут установлены обстоятельства и причины", - уточнили в управлении инспекции труда.
Напомним, в прошлом году в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
По результатам работы правительственной комиссии была установлена 100-процентная вина работодателя в произошедшей трагедии. Установлено 19 ответственных, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ. Глава МЧС назвал имена обвиняемых, в том числе - генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) Яблонский, директор по персоналу АМТ Винокурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента АМТ Огай и другие.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". 8 декабря правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
В августе этого года погибшим в шахте имени Костенко горнякам открыли памятник в Караганде.