20.08.2024, 16:04 70396
Погибшим в шахте имени Костенко горнякам открыли памятник в Караганде
Фото: Акимат Карагандинской области
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Караганда. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Караганде на территории шахты имени Костенко состоялось открытие памятника 46 шахтерам, погибшим 28 октября прошлого года, сообщили в областном акимате.
Почтить память и возложить цветы собрались родные и коллеги шахтеров, представители власти, руководство компании Qarmet.
Автором мемориала стал карагандинский скульптор и художник Игорь Баграмов. Памятный знак из черного гранита габбро олицетворяет собой уходящих в забой шахтеров.
На почти трехметровой конструкции высечены имена 46 погибших горняков. Территория вокруг благоустроена, установлены скамейки с навесами, есть освещение. По периметру высадили 46 молодых деревьев.
Еще один памятник погибшим горнякам на шахте имени Костенко недавно установлен в Центральном парке Караганды. Работали над ним скульпторы Игорь Баграмов и Тарас Кишкарев. Памятник высотой более трех метров воссоздает образ шахтера. Он находится недалеко от монумента, установленного в 2006 году в память о погибших горняках.
Напомним, в прошлом году в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
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21.08.2024, 11:59 2886
Два новых праздника утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана постановлением от 16 августа 2024 года внесло изменения в перечень праздничных дат в РК.
В перечень праздников добавлены:
- Национальный день печати - 2 февраля;
- День радио - 1 октября.
Напомним, два года назад Казахское радио отметило столетний юбилей. Оно начало вещание 1 октября 1921 года по инициативе казахского просветителя Ахмета Байтурсынова. На сегодня Казахское радио - одно из старейших СМИ в стране.
Ранее в Казахстане утвердили перечень праздников, в число которых вошли День отца, День матери, День пожилых людей, День хлеба и т.д.
21.08.2024, 09:53 12846
Из Польши экстрадировали гражданина Грузии для привлечения к ответственности за ДТП
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства РК из Польши экстрадирован гражданин Грузии для привлечения к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Подозреваемый в 2023 году в городе Алматы, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другим автомобилем, водителю которого причинен тяжкий вред здоровью. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он задержан на территории Польши. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор", - проинформировали в Генпрокуратуре.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.
Несмотря на отсутствие договора о выдаче с Республикой Польша, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Польши. Кроме того, в текущем году польской стороной Казахстану также выдан организатор транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере на территории Казахстана", - отметили в ведомстве.
21.08.2024, 08:52 18651
В Уральске проведут антитеррористические учения
Фото: Антитеррористический центр РК
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Уральск. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 21 августа на территории Уральска Западно-Казахстанской области запланировано проведение антитеррористических учений областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Антитеррористического центра РК.
Учебное мероприятие будет максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. В этой связи будут вводиться кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе поселка Деркул", - уточнили в штабе.
В связи с этим гостей и жителей Уральска просят отнестись с пониманием к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
Ранее сообщалось о задержании религиозных радикалов в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.
20.08.2024, 17:10 66121
Алматинцы выступают против прокладки канализации ЖК в микрорайоне Нур Алатау Эксклюзив КТ
Фото: от читателей
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Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы выступают против прокладки канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению местных жителей, прокладка является незаконной.
Вчера приехала уже бригада, которая была готова начать проводить работы по укладке канализации по нашей единственной улице, которая у нас проходит и является выходом для нескольких садоводческих товариществ (прежнее название микрорайона Нур Алатау. - Прим. ред.). Они собираются прокладывать эту канализацию путем прокола, подземным, несмотря на то что вдоль улицы, по которой они собираются идти, находятся силовые кабели, водопровод, кабели "Казахтелекома", - сообщил местный житель.
По его словам, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управление городского планирования и урбанистики города Алматы.
Ни рабочего проекта, ни какого-либо проекта согласования ни с АЖК, ни с ГАСКом, ни с какими - либо другими органами предоставлено не было", - отмечает алматинец.
Он сообщил, что в данный момент идет сбор подписей для обращения в прокуратуру, в акимат и АЖК. Сейчас местные жители собрали порядка 140 подписей.
Они даже уже завезли трубы, здесь на северном участке лежат, которые по диаметру, ну, вероятнее всего, будут забиваться. И мы предполагаем, что в будущем эксплуатация данной канализационной трубы будет под большим вопросом. Естественно, она будет разрываться, затапливаться, и это единственная дорога, которая у нас есть. Мы ей пользоваться не сможем. Ни детей в школу отвезти, ни, опять же, экстренным службам проехать к нам", - добавил местный житель.
Дополнено 20.08.2024, 17.56
Жители микрорайона Нур Алатау закончили сбор подписей. Их количество составило 155.
Напомним, в 2010 году стало известно, что в русло реки Большая Алматинка сливается канализация частных домовладений.
Тогда в ходе осмотра русла реки Большая Алматинка председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов сообщил, что жители самовольно организовали стоки от частных домовладений.
Вот видите, канализация стекает прямо в реку. Никто не имеет право выводить канализацию в речку. Это преступление. За это судить надо. Это вода, можно сказать, питьевого назначения", - заявил Елеусизов.
В мае 2017 году в микрорайоне Алатау прорвало построенную канализацию и затопило близлежащие дома.
По неофициальной информации, канализация была проложена частной школы Tamos Education и была протянута по природоохранной территории. Между тем местные жители сообщали о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал.
В июне того же года канализацию прорвало в очередной раз. Позже директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях .
В январе 2024 года на улице Утегенова начались раскопки. Работы велись на линии частной канализации, которую установили для частной школы Tamos Education.
Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение. Стоит отметить, что дорожное покрытие по улице Утегенова после раскопок не восстанавливали в течение нескольких месяцев.
20.08.2024, 16:50 68761
Дочь умершего по вине медиков пациента взыскала с медучреждений 5 млн тенге
Работники медучреждений недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние
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Павлодар. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дочь умершего по вине врачей пациента взыскала через суд компенсацию с медучреждений в размере 5 млн тенге, сообщили в пресс-службе павлодарского областного суда.
Как рассказали в пресс-службе облсуда, 6 февраля прошлого года бригада скорой помощи доставила 56-летнего мужчину в горбольницу № 3 Павлодара, но в госпитализации ему отказали.
С 17 февраля по 4 марта он неоднократно обращался в медучреждения Павлодара, облбольницу, поликлинику и горбольницу № 1. Диагностировали сначала бронхит, потом острый панкреатит, камни желчного протока с холециститом. Медуслуги, оказанные медучреждениями, результатов не дали, и 12 марта пациент скончался", - рассказали подробности в суде.
Отмечается, что органы досудебного расследования дело по ненадлежащему выполнению профессиональных обязанностей медработниками прекратили в связи с отсутствием события и деяния правонарушения.
Дочь умершего обратилась в Павлодарский горсуд с иском о взыскании с лечебных учреждений города 10 млн тенге компенсации морального вреда из-за некачественной медпомощи, что привело к смерти отца и причинению ей страданий. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
Факт некачественного оказания медпомощи подтвержден привлечением врачей к дисциплинарной ответственности, результатами судебно-медицинской экспертизы. В целом работники медучреждений недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние", - говорится в судебных материалах.
Апелляция учла, что ухудшение здоровья пациента произошло вследствие ненадлежащего оказания медпомощи, а именно - не были проведены необходимые диагностические и лечебные мероприятия, не было и надлежащего ухода.
В результате апелляционным судом иск удовлетворен частично: с лечебных учреждений взысканы 5 млн тенге.
Постановление апелляции вступило в законную силу.
20.08.2024, 11:37 82496
Новый Kaspi Red+ для любителей выгодных покупок в рассрочку
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В новом Kaspi Red+ теперь покупки в рассрочку на 4 месяца, лимит на покупки до 500 000 тенге и повышенные бонусы. Подключиться к сервису Kaspi Red + и начать выгодные покупки можно в мобильном приложении Kaspi.kz всего за минуту.
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19.08.2024, 12:27 124991
Ущерб автовладельцев из-за града в Астане может превысить 4,5 млрд тенге - страховщики
Фото: СК Евразия
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Совокупный имущественный ущерб владельцев автомобильного транспорта после сильнейшего града, прошедшего в Астане 8 августа, может превысить 4,5 млрд тенге, подсчитали специалисты страховой компании "Евразия".
Количество пострадавших транспортных средств из-за града возросло с 5 до 8 тысяч. При этом добровольным автострахованием КАСКО, покрывающим ущерб в том числе в результате града, охвачено не более 10%, или 800 автомобилей, из общего количества пострадавших", - сообщили в компании.
По ее данным, количество обращений застрахованных по договорам КАСКО резко возросло в начале прошлой недели.
Многие владельцы авто, приобретенных в кредит, даже не знали о том, что их страховка покрывает ущерб, полученный в результате града", - прокомментировали в пресс-службе СК "Евразия" возросшее количество обращений.
Там уточнили, что за 10 дней к ним обратились свыше 160 автовладельцев, в том числе юридические лица.
Средний размер ущерба застрахованным автомобилям, по которым произведена оценка, составляет около 1 млн тенге. Кроме того, от владельцев полисов обязательного автострахования ОГПО ВТС поступило свыше четырех сотен звонков в колл-центр компании за консультациями и разъяснениями по вопросам урегулирования ущерба", - рассказали в СК.
В компании пояснили, что в рамках договоров КАСКО страхуются в основном новые автомобили, приобретенные в кредит и состоящие на гарантии в автосалонах. Стоимость запчастей и ремонта у таких автомобилей значительно выше, чем у среднестатистического казахстанского автомобиля. 68% автопарка страны, по данным Бюро национальной статистики РК, старше 10 лет.
В компании также напомнили, что град не является страховым случаем по договорам обязательного автострахования ОГПО ВТС.
Водителям, не имеющим полис добровольного автострахования КАСКО, придется восстанавливать транспортные средства за собственный счет", - предупредили страховщики.
18.08.2024, 11:59 166386
Оспа обезьян: Минздрав РК обновил рекомендации для казахстанских туристов
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опубликовал рекомендации для казахстанских туристов в связи с распространением оспы обезьян.
Рекомендации касаются туристов, выезжающих в эндемичные страны по оспе обезьян.
Меры профилактики:
- Будьте внимательны при поездках в эндемичные регионы и соблюдайте все меры предосторожности.
- Перед выездом в другую страну проверьте информацию об эпидемиологической ситуации в данном регионе. Это поможет вам быть в курсе возможных рисков и принять необходимые меры предосторожности.
- Старайтесь минимизировать близкие контакты с людьми, у которых есть кожные высыпания или другие признаки заболевания.
- Используйте средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки, при уходе за больными.
- Если у вас появились симптомы, избегайте контакта с другими людьми, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
- Используйте маску и избегайте касания кожи и высыпаний. Регулярно мойте руки и обрабатывайте поверхностями, с которыми контактируете.
- При появлении симптомов, похожих на оспу обезьян, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
- Если в течение 21 дня после возвращения домой у вас появятся такие симптомы как сыпь, лихорадка, головная боль или увеличение лимфатических узлов, немедленно обратитесь к врачу.
- При посещении медицинского учреждения обязательно сообщите, где вы находились и с кем контактировали, чтобы врач мог правильно оценить риск и назначить соответствующее лечение или обследование.
Ранее сообщалось, что Казахстан закупил ПЦР-тесты для определения оспы обезьян.
Ранее в ВОЗ назвали оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В ВОЗ также сообщили, что им пришлось переименовать болезнь из-за давления администрации президента США Джо Байдена.
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