Погибшим в шахте имени Костенко горнякам открыли памятник в Караганде  

Фото: Акимат Карагандинской области

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Караганда. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Караганде на территории шахты имени Костенко состоялось открытие памятника 46 шахтерам, погибшим 28 октября прошлого года, сообщили в областном акимате.





Почтить память и возложить цветы собрались родные и коллеги шахтеров, представители власти, руководство компании Qarmet.





Автором мемориала стал карагандинский скульптор и художник Игорь Баграмов. Памятный знак из черного гранита габбро олицетворяет собой уходящих в забой шахтеров.





Акимат Карагандинской области





На почти трехметровой конструкции высечены имена 46 погибших горняков. Территория вокруг благоустроена, установлены скамейки с навесами, есть освещение. По периметру высадили 46 молодых деревьев.





Еще один памятник погибшим горнякам на шахте имени Костенко недавно установлен в Центральном парке Караганды. Работали над ним скульпторы Игорь Баграмов и Тарас Кишкарев. Памятник высотой более трех метров воссоздает образ шахтера. Он находится недалеко от монумента, установленного в 2006 году в память о погибших горняках.





Акимат Карагандинской области





Напомним, в прошлом году в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.



