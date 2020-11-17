Работница автомойки в Павлодаре лишилась ноги после наезда пьяного водителя

Павлодар. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодаре арестован водитель автомобиля, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на работницу автомойки, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 31 октября в Павлодаре, в помещении автомойки. Мужчина, ранее лишенный водительских прав и будучи в состоянии алкогольного опьянения, при движении вперед совершил наезд на работницу автомойки. В результате женщина получила телесные повреждения в виде множественных переломов обеих ног, сообщает Polisia.kz

Из-за травм, полученных в результате наезда, врачи были вынуждены ампутировать женщине ногу, пишет портал Павлодар-онлайн

В отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица". Назначены экспертизы. Мужчина водворен в ИВС города Павлодара. Также по факту нарушения правил охраны труда начато досудебное расследование по статье 156 УК РК. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

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