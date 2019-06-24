В Карагандинской области ребенка насмерть придавило бетонным забором

Караганда. 22 июня. Kazakhstan Today - В селе Долинка Карагандинской области на 12-летнего мальчика во время игры упал бетонный забор, ребенок погиб, передает Kazakhstan Today.

ЧП случилось на территории бывших складов исправительной колонии. Сейчас это огороженное частное строение. Трое детей играли возле бетонных заборов. Одна из секций рухнула прямо на 12-летнего Петю. Мальчик погиб на месте, сообщает " Первый канал Евразия ".

В акимате поселка Долинка отметили, что в селе есть 10 детских площадок и детям есть, где играть. По некоторым данным, участок, где произошло ЧП, перепродают в третий раз. Новый владелец приобрел его для строительства откормочной площадки. От комментариев хозяин отказался. Сейчас местные власти решают вопрос о помощи семье погибшего ребенка.

Где-то месяц назад он пришел ко мне, чтобы мы оказали им помощь в отношении выделения земель. Сказал, что будет делать ремонт. Как видите, ремонт делается. С семьей мы общались, выразили соболезнования, предложили свою помощь, вместе со школой мы будем оказывать помощь", - сказал аким поселка Савит Бдуов.

Местные власти уже поручили проверить все объекты на безопасность. Полицейские выясняют обстоятельства ЧП. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых станет ясно, по какой статье заведут дело.





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