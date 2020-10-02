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Ребенок из Казахстана погиб в ДТП в Турции

01.10.2020 8857
Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Девятилетний мальчик из Казахстана стал жертвой ДТП в Турции, передает Kazakhstan Today.
 
Авария произошла в Алании 28 сентября. Автомобиль сбил ребенка, когда тот переходил дорогу. Мальчика успели привезти в больницу, однако спасти его медикам не удалось. 
 
По факту ДТП проводят расследование, сообщает портал YeniAlanya.
 
По информации пресс-службы МИД РК, родители ребенка не обращались в казахстанское консульство. 
 

По нашим данным, родители похоронили своего сына на территории Турции", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

 

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