Ребенок из Казахстана погиб в ДТП в Турции

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Девятилетний мальчик из Казахстана стал жертвой ДТП в Турции, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла в Алании 28 сентября. Автомобиль сбил ребенка, когда тот переходил дорогу. Мальчика успели привезти в больницу, однако спасти его медикам не удалось.

По факту ДТП проводят расследование, сообщает портал YeniAlanya

По информации пресс-службы МИД РК, родители ребенка не обращались в казахстанское консульство.

По нашим данным, родители похоронили своего сына на территории Турции", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

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