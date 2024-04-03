02.04.2024, 11:06 39131
Режим ЧС ввели в Западном Казахстане из-за паводков
Фото: instagram/batys_kz
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Уральск. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Соответствующее постановление подписал аким региона Нариман Турегалиев.
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов.
В регионе сложилась сложная ситуация из-за паводков. В Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах области произошло подтопление жилых домов. В 5 трансграничных реках, берущих начало в России, повышается уровень воды. В результате повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен, которые идут в Казталовский и Жангалинский районы. В настоящее время в этих регионах усилены меры безопасности. Опасного уровня достигли реки Чаган и Дерколь, увеличивается объем воды в реке Урал", - сообщает акимат ЗКО.
Также от паводков пострадало село Подстепное близ города Уральска. Сейчас там ведутся работы по откачке воды, расширению водопропускных труб и ограждению грунтом.
В регионе эвакуировано около 4 тысяч человек, половина из которых - дети. Для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия.
Спасатели, специалисты по чрезвычайным ситуациям, коммунальные службы, силовые структуры, волонтеры и наши жители днем и ночью работают, чтобы устранить последствия паводков", - обратился к жителям Турегалиев.
Напомним, в зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей. Сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В период паводка эвакуировано более 15 тыс. человек. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы.
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03.04.2024, 10:12 5086
В ЗКО создалась угроза переполнения водохранилища Узынколь, из паводкоопасного района эвакуировали 750 человек
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Уральск. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с поступлением большого объема талых вод с полей в водохранилище Узынколь создалась угроза его переполнения и подтопления поселка Узынколь в Теректинском районе Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В этой связи проводилась заблаговременная эвакуация населения в села Подстепное Теректинского района и Уральска. Всего было эвакуировано 750 человек, в том числе 230 детей", - проинформировали в МЧС.
Для проведения противопаводковых мероприятий и эвакуации задействовано 112 человек и 39 единиц различной техники МЧС, МИО, ДП. Проводятся мероприятия по укреплению тела дамбы водохранилища, работы продолжаются.
В МЧС отметили, что в случае прорыва водохранилища Узынколь есть угроза подтопления сел Узунколь, Юбилейное, Кемер, Жана Омир и Барбастау.
Ранее сообщалось о том, что Актюбинское водохранилище, вмещающее 245 млн кубометров воды, наполнено на 89%.
Как сообщили в МЧС РК, в результате увеличенного притока воды в Саздинском водохранилище, производится увеличенный сброс воды, который увеличивает уровень воды в реках Сазды и Жинишке. При этом есть возможность поднятия уровня воды в реках. Эвакуировано 25 человек из них 9 детей.
02.04.2024, 14:27 34741
В Казахстане такое впервые за 30 лет - министр водных ресурсов о паводковой катастрофе
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов доложил, что страна сталкивается со столь масштабными паводками впервые за годы независимости, передает корреспондент агентства.
В Казахстане за последние 30 лет это впервые такое, чтобы во время паводков было такое количество воды. Учитывая тот прогноз РГП "Казгидромет", мы в марте начали дополнительно освобождать емкости водохранилищ. Только за март на водохранилищах мы накопили около 3 кубических километра воды", - сообщил глава ведомства.
По информации министерства, в запасе есть свободные емкости для более двух кубических километров воды, которые "будут накапливать".
Журналисты спросили Нуржигитова, собирается ли он уходить в отставку после масштабного провала в зоне ответственности министерства.
Я еще раз хочу отметить, что решение будет приниматься по результатам нашей деятельности по предупреждению паводковых мероприятий", - ответил министр.
Тем временем вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков рассказал, что на паводковый период в бюджете страны предусматривалось более 7 млрд тенге.
На сегодня, по информации акиматов, из этих денег выделено более 3 млрд тенге. Эти финансы направляются на предупреждение и борьбу с паводками", - уточнил Сыздыков.
Дополнено 02.04.2024, 16.30
По состоянию на 1 марта для приема и пропуска паводковых вод водохранилища были свободны на 60% (…) В третьей декаде марта мы сбросили из водохранилищ 400 миллионов кубометров воды для обеспечения дополнительных свободных емкостей. Кроме того, для оценки рисков повышенных притоков в Актюбинское и Каргалинское водохранилища проведен облет и обследования бассейнов рек Илек и Каргала", - сообщил Нуржан Нуржигитов на заседании правительства.
На сегодня 94 водохранилища, находящиеся в республиканской собственности, могут принять еще более двух кубических километров воды. 17 крупных водохранилищ на юге Казахстана наполнены в среднем на 87%, что на 8% больше прошлогоднего показателя. А наполненность 11 крупных водохранилищ в северных регионах в среднем составляет 84%, что на 5% выше уровня прошлого года. На западе 7 крупных водохранилищ наполнены на 68%, что на 7% меньше, чем в прошлом году. На уровне прошлого года - 3 крупных водохранилища на востоке страны, они наполнены на 65%. 4 крупных водохранилища Центрального Казахстана наполнены на 90%, что на 20% больше прошлогоднего показателя.
В центральных, северных, западных и восточных регионах страны министерство совместно с местными исполнительными органами ведет работы по предотвращению паводковой ситуации во время накопления и сброса воды. На всех водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства и ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки.
Напомним, сложная паводковая обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В период паводка эвакуировано более 15 тыс. человек. Всего в зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей.
02.04.2024, 10:57 40311
В горах Алматинской области снежная лавина перекрыла дорогу
Фото: МЧС РК
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Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Самопроизвольный сход снежной лавины произошел в горах Алматинской области, лавина перекрыла дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
На 23,4 километре автодороги село Тургень - урочище Батан Алматинской области сошла снежная лавина. Объем самопроизвольной снежной лавины составил 187,5 кубометра. Причина схода лавин - повышение температурного фона и значительный запас снежного покрова на склонах гор. Пострадавших и разрушений нет", - отметили в МЧС.
Сообщается, что лавина перекрыла автодорогу село Тургень - урочище Батан. Ведутся работы по очистке автодороги.
Граждан предупреждают о лавиноопасной обстановке в горах и рекомендуют воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
02.04.2024, 10:21 41261
В зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей
Фото: МО РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводковая обстановка в ряде областей Казахстана стабильно сложная: в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны идет интенсивное повышение уровня рек. В зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Об этом сообщил вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков на заседании правительства.
Всего в период паводка спасено и эвакуировано 15,7 тыс. человек. Жертв не допущено. В пунктах временного размещения находятся 4,1 тыс. чел. Для них созданы необходимые условия. В населенных пунктах, где паводок не вступил в активную фазу, усилены превентивные мероприятия по недопущению их затопления", - сказал он.
По его словам, сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Туда незамедлительно мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС.
Вице-министр по ЧС сообщил, что в пяти регионах подтопленными остаются 1405 частных жилых домов, 372 дворовые территории, 99 дач и 10 зданий.
Также на контроле находятся восстановительные работы по 55 размытым участкам автодорог и четырем мостам (в Абае, Костанае и Атырау). Без транспортного сообщения остаются 50 населенных пунктов.
С ними непрерывно поддерживается связь, акиматами подготовлены резервы продуктов питания и медикаментов. В отдельные районы нами уже осуществлена их доставка", - сказал он.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов призвал граждан оказывать содействие спасателям, не осложнять их работу и не проявлять агрессию.
Мне докладывают, что работа по эвакуации осложняется убежденностью жителей в отсутствии такой необходимости - они не верят в тяжелые последствия наводнения. Как мы видим, наводнение в этом году происходит даже в той местности, где ранее никогда не фиксировались паводки. В этой связи прошу казахстанцев очень серьезно относиться к оповещению акиматов и специальных служб, слушать их и принимать вынужденные неудобства. Это позволит сохранить жизни", - сказал он.
По его словам, реальная угроза паводков была недооценена регионами.
Пик паводков еще не пройден. Сейчас наблюдается некоторый спад из-за небольшого снижения температуры воздуха. Но в ближайшие дни, как утверждают прогнозы, будет заметное потепление. Значит, начнется новая активная фаза паводков в северных, центральных и восточных регионах. К этому надо быть готовыми", - подчеркнул глава правительства.
Он поручил МЧС совместно с министерствами обороны и внутренних дел, акиматами принять необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей.
Акиматам принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Необходимо извлечь уроки допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы", - распорядился премьер.
Кроме того, он поручил разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы.
01.04.2024, 20:56 58471
Уровень воды превысил самый высокий показатель - аким ЗКО
Реки Чаган и Дерколь в Уральске достигли опасного уровня
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Уральск. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев обратился к жителям региона. Он высказался о сложившейся в области ситуации из-за паводков.
В Сырымском, Теректинском, Каратобинском и Бурлинском районах области из-за паводков произошло подтопление жилых домов. Эвакуировано около 4 тысяч человек, половина из которых - дети. Также для пострадавших от наводнения были в срочном порядке организованы оперативно-эвакуационные пункты, для них создаются необходимые условия", - отметил Турегалиев.
Он подчеркнул, что для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия.
Глава региона отметил, что в 5 трансграничных реках, берущих начало в России, повышается уровень воды.
По данным специалистов, уровень воды превысил самый высокий показатель, который наблюдался в области 30 лет назад. Реки Чаган и Дерколь в Уральске достигли опасного уровня. В связи с этим сохраняется опасность и принимаются все меры по предупреждению паводков в Уральске, районах Байтерек, Теректы. Произошли паводки и в селе Подстепное около Уральска, где сейчас ведутся работы по откачке воды, расширению водопропускных труб, все ограждается грунтом", - добавил глава региона.
Нариман Турегалиев призвал жителей региона сохранять спокойствие и поддерживать друг друга в этот трудный период.
01.04.2024, 19:46 60526
Паводки в Казахстане: полицейские обратились к казахстанцам
Фото: Polisia.kz
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ежедневно по стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступают на службу свыше 14 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, сообщает Polisia.kz.
Из них 4,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел в настоящее время участвуют в аварийно-спасательных работах. Кроме того, в противопаводковых работах задействовано 648 единиц техники полицейского ведомства.
Стражи порядка эвакуируют жителей, отгоняют скот, оказывают помощь в выгрузке песка, возведении берегоукрепительных сооружений. В целях исключения фактов мародерства в подтопленных домах организовано круглосуточное патрулирование.
Полиция просит граждан с пониманием отнестись к работе правоохранительных, местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям.
По информации МЧС, в Атырауской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Из-за обильных осадков и резкого потепления в Актюбинской области уровень реки Уил за 3 суток повысился до 4,80 метра. В настоящее время с помощью сил ДЧС, ДП, МИО и местных жителей проводятся берегоукрепительные работы на общей территории на расстоянии 45,7 км.
В Кокшетау спасателями и МИО завершены основные противопаводковые работы. На сегодняшний день остается развернут оперативный штаб. В 6 местах установлены мерные устройства для отслеживания уровня реки Кылшакты. Продолжаются работы по откачке талых вод с улично-дорожного полотна.
01.04.2024, 14:08 67951
В Мангистау 17-летний спортсмен скончался во время соревнований
Перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям
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Актау. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области 17-летний спортсмен скончался во время поединка на областном чемпионате по Nomad MMA, сообщили в областной федерации Nomad MMA.
Юный борец упал во время поединка. Первую помощь ему оказал медицинский персонал спортивного комплекса "Батыр".
На место происшествия прибыла скорая помощь, но, к сожалению, юношу не удалось спасти. Перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям", - говорится публикации.
Областной чемпионат проходил с 30 по 31 марта в спортивном комплексе "Батыр" среди детей, юношей, молодежи и взрослых по Nomad MMA.
Nomad MMA - вид спорта казахстанского стиля смешанных единоборств, в котором бойцы соревнуются в полном контакте, используя ударную технику руками и ногами, а также борцовскую технику. В турнире приняло участие около 300 спортсменов.
01.04.2024, 12:10 66781
Жители Жамбылской области ощутили землетрясение силой два балла
Его эпицентр расположен на территории Казахстана
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Тараз. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла произошло в Жамбылской области, его эпицентр находился на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 10.02. Его эпицентр расположен в 308 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В поселке Мерке Жамбылской области области сила подземных толчков составила два балла.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало, проводится мониторинг.
Напомним, в марте в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов.В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах.
Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками.
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