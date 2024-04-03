В зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей
Фото: МО РК
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводковая обстановка в ряде областей Казахстана стабильно сложная: в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны идет интенсивное повышение уровня рек. В зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Об этом сообщил вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков на заседании правительства.
Всего в период паводка спасено и эвакуировано 15,7 тыс. человек. Жертв не допущено. В пунктах временного размещения находятся 4,1 тыс. чел. Для них созданы необходимые условия. В населенных пунктах, где паводок не вступил в активную фазу, усилены превентивные мероприятия по недопущению их затопления", - сказал он.
По его словам, сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Туда незамедлительно мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС.
Вице-министр по ЧС сообщил, что в пяти регионах подтопленными остаются 1405 частных жилых домов, 372 дворовые территории, 99 дач и 10 зданий.
Также на контроле находятся восстановительные работы по 55 размытым участкам автодорог и четырем мостам (в Абае, Костанае и Атырау). Без транспортного сообщения остаются 50 населенных пунктов.
С ними непрерывно поддерживается связь, акиматами подготовлены резервы продуктов питания и медикаментов. В отдельные районы нами уже осуществлена их доставка", - сказал он.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов призвал граждан оказывать содействие спасателям, не осложнять их работу и не проявлять агрессию.
Мне докладывают, что работа по эвакуации осложняется убежденностью жителей в отсутствии такой необходимости - они не верят в тяжелые последствия наводнения. Как мы видим, наводнение в этом году происходит даже в той местности, где ранее никогда не фиксировались паводки. В этой связи прошу казахстанцев очень серьезно относиться к оповещению акиматов и специальных служб, слушать их и принимать вынужденные неудобства. Это позволит сохранить жизни", - сказал он.
По его словам, реальная угроза паводков была недооценена регионами.
Пик паводков еще не пройден. Сейчас наблюдается некоторый спад из-за небольшого снижения температуры воздуха. Но в ближайшие дни, как утверждают прогнозы, будет заметное потепление. Значит, начнется новая активная фаза паводков в северных, центральных и восточных регионах. К этому надо быть готовыми", - подчеркнул глава правительства.
Он поручил МЧС совместно с министерствами обороны и внутренних дел, акиматами принять необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей.
Акиматам принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Необходимо извлечь уроки допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы", - распорядился премьер.
Кроме того, он поручил разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы.