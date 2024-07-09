08.07.2024, 12:10 39336
Российская туристка погибла во время сильного шторма в ЗКО
Фото: кадр из видео
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Уральск. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Туристка из России погибла от удара молнии на берегу озера Шалкар в Теректинском районе Западно-Казахстанской области, сообщает "Мой город"
Трагедия произошла вчера около 17.00.
Информацию о гибели женщины подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
В 17.13 дежурному врачебной амбулатории поселка Сарыөмір поступил вызов о том, что в зоне отдыха Шалкар женщину 1984 года рождения ударила молния. Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть", - пояснили в пресс-службе ведомства.
По информации источника, погибшая была гражданкой РФ.
Вчера во второй половине дня на ЗКО обрушился шторм. Пыльная буря оставила уральцев без воды и электричества.
Сильнейший порывистый ветер валил деревья, с нескольких домов унесло крыши, сотни абонентов остались без электричества. Жуткую пыльную бурю на видео сняли в районах ЗКО, а в некоторых районах области прошел сильный дождь и даже град", - пишет сайт.
Сильный шторм с грозой вчера прошел также в Астане. Там затопило аэропорт.
А в Жамбылской области ливень спровоцировал сход грязевого селя, который затопил более 200 дворов и 21 дом в районном центре Сарысуского района.
Непогода обрушилась и на соседний Кыргызстан. Во время грозы из-за удара молнии там погибли на пастбище 250 овец. В МЧС страны предупредили, что гроза и ливни будут продолжаться вплоть до 12 июля.
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09.07.2024, 12:01 9981
Режим ЧС ввели в одном из районов Алматинской области
Фото: wikipedia.org
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Конаев. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Талгарского района Алматинской области разработал проект решения об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории района.
Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Талгарского района Алматинской области", - говорится в документе.
Также сообщается, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен курирующий заместитель акима Талгарского района Оразхан Каспакбаев.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
В пресс-службе акимата района сообщили, что в целях обеспечения безопасности жителей Талгарского района было принято решение о временном ограничении посещения территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.
Это решение было принято в связи с проведением превентивных мероприятий по опорожнению моренного озера, расположенного в бассейне реки левый Талгар, и расчисткой русла реки перед селезащитным сооружением. Эти действия направлены на обеспечение безопасности жителей населенных пунктов Талгар, Кендала, Актас. На месте работают представители акимата Талгарского района, ДЧС и "Казселезащиты", - добавили в ведомстве.
Ранее в Жанатасе объявили ЧС местного масштаба.
08.07.2024, 14:27 33636
Девять детей госпитализировали в больницу из лагеря в Боровом
Фото: Pexels.com
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Усть-Каменогорск. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Павлодарского горсмаслихата Гульжайна Даримова сообщила о серьезных нарушениях в детском лагере в Боровом, где отдыхали воспитанники детских домов Павлодара.
По ее словам, дети пожаловались ей, что некоторые воспитанники лежат с температурой.
Врача у них на территории нет, скорую им не вызывают. Я вызвала скорую ночью. Забрали 9 детей с температурой", - написала Даримова в Instagram.
После сообщений депутата в лагерь приехали замакима Акмолинской области, руководители управлений здравоохранения и образования и уполномоченный по правам детей Акмолинской области.
Мы вместе сделали осмотр лагеря. Очень много нарушений. Но на все можно глаза закрыть, кроме отсутствия медика, где 250 детей. Нет также диетсестры, никакие журналы по детям не ведутся", - сообщила депутат.
По ее словам, лагерь "Эдельвейс" принадлежит Северо-Казахстанской области, оттуда в лагерь тоже выехали представители акимата.
На происшествие также отреагировала уполномоченный по правам детей Динара Закиева.
Депутат подчеркнула, что со стороны государства в детских лагерях нужен жесточайший контроль.
В этот раз закончилось хорошо, в следующий раз может закончиться летально", - резюмировала Даримова.
Ранее сообщалось, что в двух детских лагерях курортной зоны Бурабай у поваров обнаружили стафилококк, а в пробах еды нашли кишечную палочку. Еще в трех частных лагерях отсутствовала лицензия на оказания медицинской помощи, в медпунктах использовались просроченные лекарства, а в детском лагере Аккольского района и вовсе не было лекарств.
Ранее в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.
Массовая проверка детских лагерей началась после выявления нарушений в детских лагерях близ Алматы. В одном из них родители обнаружили сауну, а также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. После скандального случая специалист по госзакупкам управления образования и организатор летнего отдыха получили тюремные сроки.
08.07.2024, 11:39 42061
Молния убила 250 овец на пастбище в Кыргызстане
Непогода разыгралась вчера вечером на пастбище Кажи-Саз в Кун-Хостыкском сельском округе
Фото: telegram/КР ?КМ
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Бишкек. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Молния убила 250 овец на побережье Иссык-Куля в Кыргызстане. Непогода разыгралась вчера вечером на пастбище Кажи-Саз в Кун-Хостыкском сельском округе, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.
На месте работают комиссия гражданской обороны и оперативная группа Тонгского района.
В пресс-службе МЧС отметили, что в связи с непогодой постоянно обновляют сводки и предупреждают жителей о возможных ЧС. Дожди с грозами в республике продолжатся с 8 по 12 июля.
Напомним, в Жамбылской области Казахстана сошедший из-за непогоды грязевой сель затопил более 200 дворов и 21 жилой дом.
08.07.2024, 10:16 44646
Распылившего на детей перцовый аэрозоль российского подростка задержали на границе
Фото: instagram/polisia_aqtobe
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Актобе. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Актюбинской области задержали подростка из России, который распылил в лицо детям перцовый баллончик. Несовершеннолетний был задержан при попытке пересечь границу.
Молодого человека разыскивали по делу о хулиганстве, связанному с использованием газового баллончика против детей", - рассказали в полиции.
По данным MK Саратов, личность 14-летнего подростка установлена. Он является уроженцем Казахстана, но с 2021 года проживает на территории Саратовской области вместе с матерью.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как подросток подошел на улице к двум маленьким детям и распылил им в лицо газовый баллончик, произнеся при этом странную фразу с упоминанием цифр 1488.
В полиции Саратова сообщили, что несовершеннолетний находился на каникулах у отца в Казахстане, где и совершил правонарушение.
После того как он вернется домой, саратовские полицейские проведут с ним профилактическую работу", - пообещали в полиции.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
08.07.2024, 09:09 47631
В Астане затопило аэропорт
Фото: instagram/nqz_airport
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аэропорт Астаны затопило из-за поврежденного во время ремонта водопровода, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Во время недавних ремонтных работ в международном аэропорту Астаны из-за неисправности в конструкции был поврежден водопровод. В настоящее время наши специалисты работают круглосуточно, чтобы исправить ситуацию и как можно быстрее восстановить работу", - пояснили в пресс-службе.
В аэропорту принесли извинения за неудобства и заверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.
Ранее видео затопленного аэропорта опубликовали в соцсетях.
Там написали, что в аэропорту протекает крыша. Вчера Астану накрыл мощный ливень с грозой. Непогода могла стать одной из причин потопа.
Напомним, вчера сильные ливни спровоцировали грязевой сель в Жамбылской области. Затоплены более 200 дворов и 21 дом.
08.07.2024, 08:29 49876
В Жанатасе объявили ЧС местного масштаба Дополнено
Фото: акимат Жамбылской области
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Тараз. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В районном центре Сарысуского района затопило более 200 находящихся в предгорной местности дворовых территорий и 21 дом из-за спровоцированного ливнем склонового стока, сообщает акимат региона.
Также из-за непогоды и сильного ветра отключилось электричество в нескольких сельских округах. На данный момент его восстанавливают в селе Саудакент Байкадамского сельского округа.
Жителям оказывается необходимая помощь. Ведется работа по откачке воды. Задействовано более 50 сотрудников МИО, ДЧС, 17 единиц техники, 11 мотопомп и дрон", - сообщили в акимате.
Из села Саудакент отводят воду с помощью спецтехники. Трасса Жанатас - Саудакент пока закрыта из-за угрозы подтопления.
В акимате отметили, что уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия находятся замакима области Канатбек Мадибек, начальник ДЧС Арман Токанов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат Саурыков.
Дополнено 08.07.2024, 12.37
Количество затопленных дворов и домов увеличилось в Жанатасе.
В Сарысуском районе из-за сильных дождей образовались склоновые стоки, на 13 улицах города Жанатаса в общей сложности подтоплены 47 домов, 1 социальный объект и 400 дворовых территорий. Кроме того, произошел перелив автодороги районного значения Жанатас - Саудакент. Дорога была перекрыта. Ведутся работы по откачке воды и поднятию грунта дорожного полотна спецтехникой", - сообщили в областном ДЧС.
На месте работают 231 человек, 53 единицы техники, используются 24 мотопомпы и дрон.
В настоящее время уровень воды снизился.
Жертв и пострадавших нет. Потерь скота нет. Для приема пострадавшего населения подготовлено 45 мест в школе имени М. Ауэзова и 60 мест в центральной больнице", - уточнили в ведомстве.
Дополнено 08.07.2024, 18.01
В Жанатасе объявили режим ЧС местного масштаба, сообщает 24.kz.
На месте работает комиссия по подсчету ущерба от прошедшего ливня. По информации пресс-службы департамента ЧС, работы по откачке воды продолжаются примерно на 300 придомовых территориях. Задействовано больше 280 человек, 67 единиц техники, 39 мотопомп и беспилотник (дрон)", - сообщает телеканал.
Напомним, в марте интенсивные осадки стали причиной лавин и разрушений в Алматы.
Ранее, 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
После трагедии известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В этом году Казахстан накрыла волна разрушительных паводков. В 10 регионах был объявлен режим ЧС. Свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей, были эвакуированы. На 21 июня около 4 тысяч жителей оставались в эвакопунктах. 8 тысяч затопленных домов были признаны аварийными.
07.07.2024, 20:00 71041
Жители правого берега Астаны остались без воды
Из-за грозы произошел скачок электроэнергии
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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 7 июля, в 18.45 на НФС произошел скачок электроэнергии. Отключение произошло в сети 220 кВ АО "Кегок", в связи с чем было снижение напряжения, сообщает ГКП "Астана Су Арнасы".
Причины инцидента связаны с неблагоприятными погодными условиями. Аварийных отключений в сетях АО "Астана-РЭК" нет.
В связи со скачком в ряде домов не было воды. В настоящее время проведены все необходимые работы, объект будет запущен в течение 30 минут, после водоснабжение восстановится", - сообщили в компании.
07.07.2024, 10:11 80441
В Астане после хлопка газа обрушилась часть административного здания
Причина пожара устанавливается
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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Есильском районе столицы произошел пожар в котельной, пристроенной к административному зданию, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате пожара обрушились панели на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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