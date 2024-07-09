В Жанатасе объявили ЧС местного масштаба Дополнено
Фото: акимат Жамбылской области
Тараз. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В районном центре Сарысуского района затопило более 200 находящихся в предгорной местности дворовых территорий и 21 дом из-за спровоцированного ливнем склонового стока, сообщает акимат региона.
Также из-за непогоды и сильного ветра отключилось электричество в нескольких сельских округах. На данный момент его восстанавливают в селе Саудакент Байкадамского сельского округа.
Жителям оказывается необходимая помощь. Ведется работа по откачке воды. Задействовано более 50 сотрудников МИО, ДЧС, 17 единиц техники, 11 мотопомп и дрон", - сообщили в акимате.
Из села Саудакент отводят воду с помощью спецтехники. Трасса Жанатас - Саудакент пока закрыта из-за угрозы подтопления.
В акимате отметили, что уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия находятся замакима области Канатбек Мадибек, начальник ДЧС Арман Токанов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат Саурыков.
Дополнено 08.07.2024, 12.37
Количество затопленных дворов и домов увеличилось в Жанатасе.
В Сарысуском районе из-за сильных дождей образовались склоновые стоки, на 13 улицах города Жанатаса в общей сложности подтоплены 47 домов, 1 социальный объект и 400 дворовых территорий. Кроме того, произошел перелив автодороги районного значения Жанатас - Саудакент. Дорога была перекрыта. Ведутся работы по откачке воды и поднятию грунта дорожного полотна спецтехникой", - сообщили в областном ДЧС.
На месте работают 231 человек, 53 единицы техники, используются 24 мотопомпы и дрон.
В настоящее время уровень воды снизился.
Жертв и пострадавших нет. Потерь скота нет. Для приема пострадавшего населения подготовлено 45 мест в школе имени М. Ауэзова и 60 мест в центральной больнице", - уточнили в ведомстве.
Дополнено 08.07.2024, 18.01
В Жанатасе объявили режим ЧС местного масштаба, сообщает 24.kz.
На месте работает комиссия по подсчету ущерба от прошедшего ливня. По информации пресс-службы департамента ЧС, работы по откачке воды продолжаются примерно на 300 придомовых территориях. Задействовано больше 280 человек, 67 единиц техники, 39 мотопомп и беспилотник (дрон)", - сообщает телеканал.
Напомним, в марте интенсивные осадки стали причиной лавин и разрушений в Алматы.
Ранее, 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
После трагедии известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В этом году Казахстан накрыла волна разрушительных паводков. В 10 регионах был объявлен режим ЧС. Свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей, были эвакуированы. На 21 июня около 4 тысяч жителей оставались в эвакопунктах. 8 тысяч затопленных домов были признаны аварийными.