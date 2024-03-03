Трагедия с оползнем может повториться: общественник рассказал о застройке предгорий

Одни дома в Бостандыкском районе построены на месте бывшего мусорного полигона, другие - на срезанных и опасных склонах

Фото: скрин видео

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Алматы. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.





Пост с видео активист опубликовал в своем Instagram . Бокаев напомнил о недавней трагедии с оползнем, разрушившим дом и унесшим жизни четырех человек.









На видео общественник показал срезанные горные склоны, на краю которых построены дома. По его словам, застройка происходит в Бостандыкском районе.





Здесь даже находиться опасно, потому что в любой момент вся эта масса, тысячи кубометров грунта, просто завалит сюда. Противозаконно! Никто за этим не следит, приезжал ГАСК, приезжали участковые... В итоге наказали штрафом в 5 тысяч тенге некоего Аркадия Клебанова, который является племянником того самого Клебанова (Александр Клебанов, казахстанский олигарх, владелец печально известной ТЭЦ Экибастуза. - Прим. Kazakhstan Today). Когда они тут все разрыли, приезжала полиция, акимат, все они разворачивались и уезжали, потому что есть же особенные люди, которые не подчиняются законам Казахстана", - заявил Бокаев.





Раньше склоны держались благодаря камням и корням деревьев. Теперь срезанные склоны ничем не защищены и в любой момент могут обвалиться.





По словам общественника, некоторые дома построены на месте бывшего мусорного полигона. Также ради застройки была засыпана речка, которая выполняла важную водоотводную функцию. Бокаев уверен: несмотря на то что реку засыпали экскаваторами, она никуда не делась, и жильцы стоящих рядом домов слышат в подвалах журчание воды. Т.е. грунт может в любой момент размыть и он "поплывет".





Проживающие в районе жильцы сказали, что неоднократно обращались к властям и акиму города Ерболату Досаеву с просьбой решить вопрос с незаконной застройкой, однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Более того, застройщики подают на жителей в суд.





Между тем сегодня на встрече с жителями Наурызбайского района Досаев в очередной раз отрапортовал, что в новом проекте детальной планировки Алматы все существующие возможные лазейки для застройщиков якобы закрыты, сообщает Zakon.kz





В конце декабря мы приняли необходимые корректировки планов детальной планировки каждого района, всех полицентров. Будущее развитие Алматы - это среднеэтажная застройка. Поэтому вопросы, связанные с историческими лазейками, мы прикрыли", - сказал Досаев.





По его словам, генплан приняли в мае 2023 года, а необходимые корректировки ПДП по каждому району внесли в декабре. Поэтому все необходимые изменения рассмотрят уже в 2025 году, пишет Informburo





На встрече он также обратился к застройщикам и пообещал, что будет помогать всем, кто работает в законном поле и имеет необходимые разрешения.





Все, что по закону, буду поддерживать, все, что вне законного поля, будем разговаривать как положено. Если кто-то хочет обратиться в суд, то с удовольствием готов там встретиться", - заявил Досаев.





Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.





В Казселезащите сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил , что разрушенный дом был построен в запретной зоне.





Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал , что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.



