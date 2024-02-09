Разрушенный оползнем дом был построен в запретной для строительства зоне   

Подключение частного сектора к коммуникациям в горных районах хаотичное и, как следствие, небезопасное

Фото: МЧС РК

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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство, сообщил выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин.





Недавно город принял план детальной планировки, который предусматривает и зеленые зоны, на которых строить в последующем будет нельзя. Участок, куда сошел оползень, находится в такой зоне", - цитирует акима Zakon.kz .





Глава района назвал несколько причин инцидента. Основная из них - построенная хозспособом водопроводная труба и как попало выведенная ливневая труба. В числе прочих причин также нагрузка, которую дают вышестоящие домостроения.





По его словам, подключение частного сектора к коммуникациям в горных районах хаотичное и, как следствие, небезопасное. Многие разводящие сети в частном секторе не соответствуют стандартам.









Для того чтобы в ближайшем будущем этот вопрос снять, с прошлого года мы приступили к разработке проекта по строительству разводящих сетей. Мы показывали водоисточник "Балхаш", новые скважины - это первый этап. Второй этап - сам процесс строительства разводящих сетей и параллельно с водопроводом строительство сетей канализации, потому что в горной местности на таких грунтах частные дома, которые пользуются септиками, небезопасны", - сообщил Оразалин.





Он добавил, что таких домов много в горных и предгорных массивах, в том числе на Каменском плато, в зеленой зоне Р-1.





По отдельным ведутся судебные разбирательства вплоть до сноса - например, в верхней части, у обсерватории. Есть соответствующие решения Верховного суда", - цитирует Оразалина Informburo .





В то же время аким отметил, что для домов, расположенных ниже по склону, опасности нет. Он добавил, что садоводам можно строить в горах, но домики должны быть небольшими.





В этом году в горной части Алматы начнут масштабное строительство разводящих сетей и проверку законности построек", - рассказал аким.





Сейчас нужно посмотреть документы, давали ли им разрешение. Может выясниться, что по документам разрешение есть, но при строительстве вышли за границы и построили по-другому", - уточнил Оразалин.





Дополнено 08.02.2024, 14.30





В "Казселезащите" сообщили, что оплывина произошла в результате переувлажнения грунтов, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.





В ведомстве уточнили, что ориентировочный объем оплывины составляет порядка 3200 кубометров. По генезису оплывина относится к техногенным.





Склон горы состоит из лессовидных суглинков (просадочные грунты). Крутизна склона на данном участке составляет ориентировочно 45-50 градусов", - добавили специалисты.

Оплывиной разрушен жилой дом с хозяйственными постройками № 3а на улице Олимпийская и частично поврежден расположенный рядом жилой дом № 3. Ведутся поисковые работы.





Напомним, сход оплывины объемом 3200 кубометров произошел сегодня ночью в микрорайоне Тау-Самал. Повреждены два частных жилых дома. На месте происшествия найдены тела четырех человек: мужчины, женщины и двух подростков 2007 года рождения





Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.





Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.





Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.





Город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.





Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.



