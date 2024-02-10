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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности после трагедии в микрорайоне Тау-Самал. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.





К сожалению, трагедия в Тау-Самал еще раз доказала необходимость дальнейшего усиления контроля за строительством в предгорной местности. Акиматом города были инициированы соответствующие изменения в законодательство. Правительством они поддержаны, и надеемся в этом году соответствующие дополнительные изменения по усилению градостроительного контроля, обеспечению сейсмобезопасности и селезащиты будут приняты", - сказал Досаев.





Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал на улице Олимпийская сошла оплывина, в результате чего погибли четыре человека.





Досаев сообщил, что акиматом будет оказана вся необходимая помощь по организации погребения и проведению поминальных мероприятий. Также будет оказана помощь старшему сыну этой семьи, который учится за рубежом. Ему будет оказана финансовая поддержка с его обучением, а также содействие в решении финансовых обязательств его родителей.





Расследование причин произошедшей трагедии находится на моем особом контроле. Вопрос застроек на крутых горных склонах волнует всех алматинцев и жителей Медеуского района не первый год", - отметил аким.





По его словам, в Алматы также проводится дополнительная геология склонов, поскольку вокруг города основной тип почвы - это суглинки.





На определенном типе почвы вообще нельзя строить, к тому же в городе ведется активная хозяйственная деятельность, на некоторых участках отсутствуют единые канализационные сети, поэтому мы всеми этими вопросами занимаемся", - добавил аким.





Он сообщил, что с момента принятия в нормы о запрете строительства на горных склонах с крутизной более 15 градусов (с июня 2022 года) из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 45 исков, из которых 31 уже удовлетворен в пользу города, четыре иска находятся на рассмотрении. По оставшимся девяти - либо устранены замечания, либо приостановлены строительно-монтажные работы и готовятся новые иски в суд.





Мы намерены активно продолжать начатую работу", - заверил аким.





Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.





Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.





Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.



