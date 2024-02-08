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Президент Казахстана поручил правительству навести порядок в строительной отрасли
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства поручил навести порядок в строительной отрасли, передает корреспондент агентства.
В настоящее время активно обсуждается вопрос возврата государственной монополии на экспертизу в строительной сфере. Безопасность граждан - это главный приоритет, поэтому надо повышать контроль качества строительства. Но правительству следует соблюсти баланс интересов, чтобы не допустить полного поглощения государством этого конкурентного рынка. В отрасли также накопились острые вопросы, касающиеся долевого строительства, незаконной и точечной застройки, реформы ОСИ. Граждане регулярно высказывают недовольство, но со стороны уполномоченных органов действенных мер для решения этих проблем пока нет. До конца года жду от правительства конкретных результатов в данном направлении", - заявил Токаев.
Он напомнил, что полтора года назад было дано поручение разработать Градостроительный кодекс, соответствующий лучшим мировым практикам.
В мой адрес поступает много обращений от экспертов и бизнес-сообщества, что проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений. Поэтому проект нужно основательно доработать", - отметил глава государства.
Также он отметил, что актуальной проблемой является отсутствие эффективного регулирования строительной отрасли.
К примеру, действующая методика определения объективной стоимости проектов, основанная на сметных расчетах, значительно отстает от мировых стандартов. Инвесторы теряют время, деньги и мотивацию, а затем уходят в страны с минимальными требованиями к получению разрешительных документов. Правительству на основе международного опыта следует кардинально упростить порядок утверждения проектно-сметной документации для инвесторов", - сказал Токаев.
Глава государства сообщил, что одним из факторов, сдерживающих развитие строительного сектора, да и экономики в целом, все еще остается коррупция.
Я неоднократно говорил о необходимости бескомпромиссной борьбы с коррупцией, и в этом деле произошли положительные сдвиги. Однако успокаиваться рано, нужно продолжать работать, в частности внедрять цифровые технологии. Сейчас в строительной отрасли функционирует несколько информационных систем. Посредством таких решений надо обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств. Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого окрашивания, денег с помощью цифрового тенге", - сказал Токаев.
Он поручил Антикору совместно с правительством и Нацбанком масштабировать такие проекты, в том числе в строительной сфере.