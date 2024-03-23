22.03.2024, 15:40 19301
Интенсивные осадки стали причиной лавин и разрушений в Алматы
Фото: freepik.com
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за интенсивных осадков в горах Алматы сошло несколько селей. Дожди также стали причиной провала асфальта на дороге в алматинском микрорайоне Нур-Алатау.
Как сообщили в МЧС, склоновый сток сошел близ села Каргалы, на дороге ведущей к плотине Узын Каргалы. Из-за сошедшего селя вода в реке стала мутной.
В целях предотвращения попадания грязной и мутной воды в систему питьевого водоснабжения обслуживающей организацией ТОО "Биотранс" было принято решение о частичном отключении абонентов села Каргалы от подачи питьевой воды", - сообщили в МЧС.
Также лавина сошла в горах Алматы, в бассейне реки Котырбулак.
Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта Pioneer. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении МЧС.
Многочасовые осадки также стали причиной оползня в Медеуском районе Алматы. Там рухнул забор частного дома.
Спасатели в очередной раз напомнили об опасности среза склонов гор при строительстве домов.
Кроме того, в алматинском микрорайоне Нур-Алатау, на улице Жамакаева, из-за подмыва грунта провалился асфальт. Были частично повреждены водопроводная и канализационная трубы, а также частные инженерные сети.
Ранее в Алматы был объявлен высокий уровень лавинной опасности. МЧС рекомендует воздержаться от походов в горы.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
После трагедии известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
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23.03.2024, 00:30 5596
В результате теракта в российском "Крокус Сити Холле", по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 ранены
Фото: Алексей Белкин
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате нападения со стрельбой и пожара в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, ранены более 100, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные ФСБ.
Вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" в "Крокус Сити" произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил как минимум о пяти нападавших в камуфляже. На видео с места событий слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Также в здании начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС сообщало о выводе из подвала 100 человек, также эвакуация проводится с крыши здания.
Всего в зале могли находиться примерно 6,2 тыс. человек. К месту происшествия направили около 50 машин скорой помощи, первые раненые доставлены в больницы.
Были слышны десятки выстрелов. Прогремели по меньшей мере два взрыва. Последний из них - около 21:30 мск, сообщают "Интерфакс" и "Осторожно, новости".
Начался пожар. Сейчас здание развлекательного комплекса, расположенного рядом с МКАДом в Красногорске, в огне. Около 22:00 мск в здании начала рушиться кровля.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. У двоих из нападавших были рюкзаки, возможно в них были взрывные устройства. Около 21:30 мск источник РБК сообщил, что на тот момент нападавшие находились внутри здания.
Значительная часть людей смогли покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
По предварительным данным, нападавшие слились с толпой людей, которые стояли в очереди на вход в зал. Они открыли огонь из автоматов еще на улице, убив несколько человек. Вскоре послышались взрывы - предположительно, в собравшихся полетели гранаты. В здании начался пожар, с улицы видно сильное зарево от горящей крыши "Крокуса". Затем боевики ворвались в зрительный зал и стали методично расстреливать зрителей, сообщает Life.ru.
Судя по кадрам, снятым собравшимися на концерт на мобильные телефоны, в помещении началась паника, зрители пытались покинуть зал, перелезая через кресла, забирались на сцену, прятались под креслами. Но безоружных людей расстреливали, как в тире.
По свидетельствам очевидцев, нападавших, похоже, могло быть немного - на кадры съемок попало пять человек. Они были одеты в камуфляж и вооружены автоматами. Судя по тому, что никаких требований нападающие не выдвигали, их цель - максимум жертв.
По предварительным данным, до 200 человек могут быть заблокированы в горящем "Крокусе", среди них дети.
Там ужас. Мы были на втором этаже, побежали, на первом видели девушку на полу в крови. Потом по громкой связи стали говорить, что по техническим причинам концерт отменяется, просьба покинуть здание, не пользуясь лифтами, мы убежали к метро в чем были, без курток", - сообщила телеграм-каналу SHOT одна из зрительниц.
К "Крокус сити холл" подогнали полсотни машин скорой помощи, которые начали забирать раненых. Затем подъехали большие автобусы, чтобы эвакуировать зрителей. Первые пострадавшие в Крокус Сити холл уже доставлены в медицинские учреждения Москвы. Столичные пожарные при помощи вертолета начали тушить горящую крышу. Судя по кадрам очевидцев, "Крокус сити холл" сильно выгорел. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).
По данным Life.ru, странное сообщение за две недели до стрельбы в "Крокусе" появилось в одном из телеграм-каналов, посвященном криптовалютам. Администратор канала утверждал, что мир "будет вынужден вспомнить вновь" о трагедии в "Норд-Осте". Напомним, что 23 октября 2002 года группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост", актеров и служащих театра. Всего 916 человек. В результате операции было уничтожено 40 террористов. 130 человек, в том числе 10 детей, погибли.
А в канун недавних праздников западные спецслужбы предупреждали свои посольства о возможных терактах в Москве, но никто из них не озвучивал конкретную информацию.
Дополнено 23.03.2024, 01.07
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.
Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, заявил глава государства.
Токаев считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства - члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.
Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления", - сказал Смадияров.
Он сообщил, что в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14.
22.03.2024, 20:18 12556
Лавина сошла на трассу в Алматинской области
Фото: КазАвтоЖол
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Конаев. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта около 17.00 на 19-м километре автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Космостанция произошел самопроизвольный сход лавины на проезжую часть, сообщает "КазАвтоЖол".
Объем лавины составил 600 кубометров, длина до 50 метров, высота до двух метров. Сотрудники ТОО "Қазавтожолсервис" проводят работы по очистке проезжей части. Задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Также организовано дежурство и ведется наблюдение за ситуацией.
Ранее МЧС РК обратилось к жителям Алматинской области с просьбой воздержаться от походов в горы.
Ранее из-за интенсивных осадков в горах Алматы сошло несколько селей. Дожди также стали причиной провала асфальта на дороге в алматинском микрорайоне Нур-Алатау.
22.03.2024, 15:04 20211
Дорога провалилась в одном из микрорайонов Алматы
На месте провала образовались полуметровые ямы, в которых видны трубы
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дорога провалилась из-за дождя в алматинском микрорайоне Нур-Алатау, на улице Жамакаева.
Видео происшествия опубликовали очевидцы в Telegram-паблике Kris_p_almaty.
По словам автора видео, асфальт провалился на дороге, ведущей в школу "Тамос". Также поблизости находится новая пожарная часть.
На кадрах видно, что асфальт обвалился вдоль обочины на протяжении около 20 метров. На месте провала образовались полуметровые ямы, в которых видны трубы.
В акимате Медеуского района сообщили, что провал грунта по улице Жамакаева произошел вследствие переувлажнения.
Частично повреждена водопроводная труба диаметром 100 мм и канализационная труба. Были частично повреждены частные инженерные сети. Прерванное водоснабжение восстановлено", - пояснили в ведомстве.
Там добавили, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. На участке работают специалисты.
Ранее сообщалось, что близ горнолыжного курорта Pioneer в горах Алматы сошла лавина. К счастью, обошлось без жертв. Также в Медеуском районе Алматы забор частного дома рухнул в результате оползня после многочасовых обильных осадков. Спасатели в очередной раз напомнили об опасности среза склонов гор при строительстве домов.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения. После трагедии известный общественник Санжар Бокаев показал на видео срезанные при строительстве домов склоны в Бостандыкском районе Алматы и засыпанную речку, и рассказал, чем это грозит владельцам домов. Он обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
22.03.2024, 14:34 21266
Забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков
Фото: кадр из видео
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы забор частного дома рухнул в результате оползня после многочасовых обильных осадков.
22 марта поступило сообщение о том, что в Медеуском районе на участке частного жилого дома из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в МЧС Казахстана.
Владелец дома сообщил прибывшим службам, что дом построен в 2023 году.
Грязевая масса сошла на дорогу.
По состоянию на 14.00 работы завершены, дорога расчищена", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Спасатели в очередной раз напомнили об опасности среза склонов гор при строительстве домов.
Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое. Владельцам жилых домов, руководителям жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется обеспечить постоянный контроль поливных трубопроводов и септиков. Не допускать скопления воды а также обеспечить сброс ливневых и талых вод", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы близ горнолыжного курорта сошла лавина. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней. После случившегося эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
22.03.2024, 14:11 22251
Лавина сошла близ горнолыжного курорта в горах Алматы
Жертв и пострадавших нет
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта утром из-за оттепели и выпадения обильных осадков в бассейне реки Котырбулак самопроизвольно сошла снежная лавина, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта Pioneer. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении МЧС.
В ведомстве отметили, что 20 марта администрация курорта была оповещена об опасности схода лавин. Согласно рекомендациям допуск отдыхающих на курорт был ограничен.
В МЧС уточнили, что в Алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу.
На основании штормового предупреждения 20 марта 2024 года ДЧС информировало об опасности схода снежных лавин. Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о сходе селя в горах Алматинской области.
22.03.2024, 11:04 24816
В одном из районов Алматы произошло аварийное отключение электричества
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы произошло аварийное отключение электричества, сообщает пресс-служба акционерного общества "Алатау жарық компаниясы".
Вчера вечером в Бостандыкском районе, в квадрате Сатпаева, Жандосова, Тимирязева, Розыбакиева, проспекта Гагарина произошло отключения электроэнергии. Оперативно-выездная бригада в 00.15 устранила локальное отключение", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, на прошлой неделе в нескольких районах Алматы произошло отключение электроэнергии.
Стоит отметить, что около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
22.03.2024, 09:30 27251
Сель сошел в горах Алматинской области
Фото: instagram/almatyobl_tjd
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате интенсивного выпадения осадков в горах Алматинской области сошел сель, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку Узын Каргалы. При этом вода в реке протекает в транзитном режиме, сошедший склоновый сток русло реки не перекрыл. Грязевая масса отложилась на участке автодороги села Каргалы - плотина Узын Каргалы, дорожное полотно не повреждено, проезд имеется, объем грязевой массы устанавливается", - сообщили в департаменте.
Отмечается, что в результате склонового стока в реке появилась мутность примерно 2-3 балла.
В целях предотвращения попадания грязной и мутной воды в систему питьевого водоснабжения обслуживающей организацией ТОО "Биотранс" было принято решение о частичном отключении абонентов села Каргалы от подачи питьевой воды, которым вода подается из реки Узын Каргалы, остальная часть села получает питьевую воду от глубинных насосов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, прошлым летом в Алматинской области на плотине Талгар селевой паводок размыл дамбу. Тогда из зоны селевого риска было эвакуировано около 150 человек.
21.03.2024, 15:33 34406
Два моста смыло паводками в Туркестанской области
Фото: фото местных жителей
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Туркестан. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Два моста и часть дороги разрушены в результате паводков в Туркестанской области, сообщает акимат региона.
Видео опубликовали очевидцы в Instagram-паблике salem_kentau.
На месте ЧС работают представители местных акиматов и сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям.
Один мост затопило талыми водами на дороге между Кентау и селом Карнак.
В связи с обильным выпадением осадков поднялся уровень воды в реке. В результате мост в селе Карнак был частично затоплен. В настоящее время угрозы для населенного пункта нет. Ведутся работы по восстановлению моста. Местный акимат, департамент по чрезвычайным ситуациям организуют соответствующие работы", - сообщили в областном акимате.
Также обрушился мост на въезде в село Бакырлы Созакского района. На месте происшествия работают сотрудники уполномоченных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям и представители акимата. Угрозы затопления населенного пункта нет.
В ДЧС Туркестанской области предупредили о возможном повышении уровня воды в реках, затоплении автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек в связи с сильными осадками в период с 22 по 23 марта.
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