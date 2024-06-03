02.06.2024, 13:27 28986
В период паводков в Казахстане было эвакуировано свыше 120 тысяч человек
Фото: кадр из видео МЧС
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Всего в период паводков в Казахстане благодаря совместным усилиям заблаговременно были эвакуированы свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, в настоящее время по республике вернулись в свои дома 63 063 человека. В эвакопунктах остаются 5268 человек. Откачано более 28,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 8,1 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
Паводковая ситуация стабилизируется в Атырауской области. Уровень воды в Урале начал снижаться. Вчера в Атырау прошли торжественные проводы спасателей, которые более трех месяцев участвовали в ликвидации последствий паводков. Это группировки МЧС РК из города Шымкента, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областей и военнослужащие воинской части 52 859 МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии.
Министр по ЧС Чингис Аринов отметил, что оперативно принятые меры по всей стране позволили защитить 483 села, более 118 тысяч домов, где проживают свыше 485 тысяч человек. Только в Атырауской области благодаря возведенным защитным насыпным сооружениям удалось предотвратить подтопление 14 населенных пунктов, где проживают более 20 тыс. человек.
По состоянию на 12.00 часов 2 июня в Атырауской области уровень воды в реке Урал составил: в селе Индербор снизился до 934 см (критический уровень - 845 см), в селе Махамбет - 1011 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 598 см (критический уровень - 550 см), в селе Жанаталап - 430 см (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 387 см (критический уровень - 450 см), сообщили в штабе по ЧС региона.
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01.06.2024, 16:33 60331
В Генпрокуратуре попросили казахстанцев не привозить адыраспан в Россию
Фото: depositphotos.com
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации адыраспан включен в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
За незаконное перемещение этого растения через государственную границу России предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, а за ввоз растения в особо крупном размере - лишение свободы от 15 до 20 лет.
В связи с увеличением потока граждан, выезжающих в период отпусков на территорию Российской Федерации, во избежание уголовной ответственности Генеральная прокуратура призывает граждан воздержаться от перемещения адыраспана через государственную границу РФ", - сообщили в надзорном органе.
01.06.2024, 11:57 65751
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Граждан просят не доверять незнакомым аккаунтам
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре РК предупредили о фактах мошенничества от имени сотрудников и руководства надзорного органа.
В последнее время участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов, осуществления звонков и рассылки сообщений от имени сотрудников и даже руководства органов прокуратуры с признаками мошеннических действий. В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам", - говорится в сообщении ведомства.
Казахстанцев просят при получении подобных звонков либо сообщений незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
01.06.2024, 11:45 66451
Президент подарил два реанимобиля Центру детской неотложной медпомощи
Фото: Акорда
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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый корпус Центра детской неотложной медицинской помощи, сообщает пресс-служба Акорды.
Здание построено в соответствии с международными стандартами Emergency и рассчитано на прием более 500 пациентов в сутки согласно триаж-системе. Корпус включает 26 коек реанимации и интенсивной терапии, 4 операционных блока, а также диагностическое отделение.
Президенту представили кабинеты диагностики, отделение интенсивной терапии для младенцев и операционные.
Заместитель акима Алматы Асем Нусупова рассказала президенту, что этот детский стационар, построенный в 1965 году, является клинической базой кафедры педиатрии Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. Здесь получают лечение дети не только из Алматы, но и из всех регионов Казахстана. Больница является единственным центром по хирургической коррекции таких врожденных пороков развития, как атрезия пищевода, диафрагмальная грыжа, рахишизис, гастрошизис и другие.
За последние три года количество обращений в приемное отделение центра увеличилось на 30%. В настоящее время разрабатывается план по реконструкции клиники. В частности, будут капитально отремонтированы все старые корпуса и открыты отделения реабилитации, отоларингологии, офтальмологии, челюстно-черепной хирургии. В результате количество коек в больнице увеличится с 350 до 470. Модернизация позволит расширить спектр медицинских услуг и обеспечить качество на уровне международных стандартов.
Глава государства пожелал успехов в деятельности центра и подарил коллективу два реанимобиля и интерактивную доску.
31.05.2024, 19:39 91416
Комиссия по возврату незаконных активов обратит в доход государства еще 235 млрд тенге
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 млрд тенге, из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет Министерства финансов. Также в собственность государства передаются акции в предприятиях недропользования, земельные участки и административное здание в Алматы.
Наряду с этим комиссией поддержано заключение с лицами, попавшими под действие закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", соглашений о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 28 млрд тенге.
В целом с начала года на основании решений комиссии государству возвращены активы на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства, 13 тыс. га земли, предметы историко-культурного наследия, дорогостоящие ювелирные изделия.
31.05.2024, 17:25 97416
Ситуация тяжелейшая - Токаев высказался о качестве дорог в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными в Алматы, высказался о качестве дорог в стране, информирует пресс-служба главы государства.
Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная - это коррупция. Правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести "на нет" коррупционные правонарушения при строительстве дорог. Все выделяемые государством средства должны идти именно на строительство, а не распределяться по другим "адресам", - сообщил глава государства.
Он подчеркнул, что это сейчас приоритетная задача.
Взять, к примеру, реконструкцию автодороги Кызылорда - Жезказган, которая должна придать импульс развитию ряда регионов, в том числе новой области Улытау. Работа организована из рук вон плохо, люди десятилетиями ждут нормальную дорогу. С другой стороны, нужен объективный мониторинг состояния автодорог по всей стране. Требуются новые подходы, которые позволят нам видеть реальную картину", - заявил президент.
По его словам, при строительстве и реконструкции дорог нужно максимально задействовать потенциал ответственных отечественных и иностранных компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями и безупречной репутацией на рынке, а не привлекать подставные компании, занимающиеся откровенным демпингом.
Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи", - добавил глава государства.
Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
31.05.2024, 15:13 102166
Токаев: Формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде может стать эффективным механизмом популяризации экокультуры
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совместно с руководителем проекта ECO Network Евгением Мухамеджановым обсудили вопросы формирования экологической культуры и широкого вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проект ECO Network, который реализуется по инициативе Евгения Мухамеджанова. Глава государства считает актуальными такие направления, как "Экохаб", "Зеленый офис", "Зеленая школа", которые предусматривают в первую очередь формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде, а также сортировку и переработку бытовых отходов. Президент отметил, что широкая реализация этих начинаний может стать эффективным механизмом популяризации экокультуры.
По словам Евгения Мухамеджанова, к проекту ECO Network уже подключились сотни компаний и учебных заведений по всему Казахстану. Они внедряют экостандарты в бизнес-процессы и вносят значительный вклад в процесс декарбонизации экономики.
Токаев выразил уверенность в том, что Евгений Мухамеджанов в качестве руководителя проектного офиса "Жасыл Алматы" реализует эффективные и креативные способы решения экологических проблем города.
Дополнено 31.05.2024, 15.50
Также президент был проинформирован о ключевых проблемах и вызовах, связанных с динамичным развитием мегаполисов, которое приводит к существенной нагрузке на транспортную инфраструктуру, и путях их решения.
Директор ТОО "Дорожный научно-производственный центр" Багдат Телтаев рассказал президенту об успешном опыте использования в дорожном строительстве асфальтобетона с применением полимерных добавок. Апробирование показало, что данная технология обеспечивает устойчивость к образованию колеи, трещин, а также климатическим воздействиям.
По итогам высказанных предложений правительству и профильному министерству будут даны соответствующие поручения.
Ранее президент отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.
Мы должны заботиться о нашем общем доме - Казахстане. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты, в качестве гостя или инвестора. Но прежде всего это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи", - сказал глава государства.
31.05.2024, 12:53 108496
Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы Дополнено
Фото: Акорда
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы, сообщает Акорда.
Главе государства рассказали о ходе строительства и представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.
Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность - 14 млн человек в год.
Новый терминал первым в Центральной Азии будет сертифицирован по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).
С учетом роста числа пассажиров и количества авиакомпаний будет действовать 50 стоек регистрации, закуплено новейшее оборудование. Терминал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул Эрсой.
Затем президент осмотрел новый VIP-терминал аэропорта. Он отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом начинается с аэропорта.
Международный аэропорт Алматы - это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение президент выразил благодарность компании TAV GROUP за строительство терминала в соответствии с международными стандартами, а также консорциуму кредиторов - Европейскому банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Евразийскому банку развития - за участие в столь важном для города Алматы проекте.
Дополнено 31.05.2024, 15.00
В пресс-службе аэропорта Алматы отметили, что уже 1 июня воздушная гавань встретит первых гостей в новом международном пассажирском терминале.
Первоначальный срок сдачи нового международного терминала планировался на конец лета 2024, но в связи со стремительно увеличивающимся пассажиропотоком и в целях предоставления максимального комфорта и удобства пассажирам все работы были ускорены и терминал примет первые рейсы уже 1 июня. После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам", - рассказали в пресс-службе.
Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня.
Как только все международные рейсы будут переведены в новый терминал, начнутся работы по реновации текущего терминала.
31.05.2024, 11:45 93316
Токаев увеличил штат комитета по возврату активов
Штатная численность сотрудников увеличена на 20 человек
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом увеличил штат комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.
Согласно документу, штатная численность сотрудников увеличена на 20 человек. Раньше в штате было 5866 человек, теперь 5886.
Также у главы комитета теперь будет несколько заместителей. Назначать их на должность и снимать с нее будет генеральный прокурор РК по представлению председателя комитета. Председатель также определяет их полномочия.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
По состоянию на апрель государству возвращены 40 миллиардов тенге незаконных активов.
В июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов". В октябре приступил к работе комитет по возврату незаконно вывезенных активов.
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