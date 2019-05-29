Роженица умерла в Атырау после кесарева сечения

Атырау. 28 мая. Kazakhstan Today - Роженица умерла в перинатальном центре Атырау после кесарева сечения, передает Kazakhstan Today.

26 мая в Атырауском областном перинатальном центре умерла 24-летняя роженица. Главный врач центра Куаныш Нысанбаев подтвердил этот факт изданию " Ак Жайык ".

Она к нам поступила 24 мая, на доношенном сроке - 9 месяцев. 25 мая ей провели кесарево сечение из-за угрожающего состояния плода. Спустя четыре часа состояние роженицы резко ухудшилось. Самые опытные наши врачи боролись за их жизнь. Ребенка спасли, но маму, к сожалению, потеряли", - рассказал Нысанбаев.

От уточнил, что предварительный диагноз погибшей - эмболия околоплодными водами. Точная причина гибели будет известна после вскрытия и заключения экспертизы.

Каждая смерть в стенах роддома - это трагедия для нас. Пока ждем результатов экспертизы, потом начнётся служебная проверка", - резюмировал главврач.

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