Караганда. 20 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области скончались роженица с ребенком, передает Kazakhstan Today.

34-летняя Кадиша Дауренбаева умерла две недели назад. За её жизнь врачи боролись шесть часов. Не удалось спасти и малыша. У погибшей остались две маленькие дочери. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Следствие продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает телеканал "Астана"

Между тем накануне в Караганде озвучили результаты проверки действий врачей Центральной больницы Бухаржырауского района, где во время родов скончались роженица и ее ребенок. Медицинские инспекторы выявили ряд нарушений в действиях врачей. Хотя, по словам специалистов, они не повлияли на исход событий.

"По завершении проверки выявлены нарушения организационно-тактического и лечебно-диагностического характера, а также были дефекты в ведении документации, допущенные со стороны медработников", - сообщила главный государственный мединспектор по Карагандинской области Ольга Смирнова.

Как выяснили мединспекторы, при поступлении пациентки в больницу врачи не сразу взяли анализ крови и затянули с осмотром в приёмном покое. Вместе с тем удалось диагностировать отслойку плаценты и провести срочную операцию - кесарево сечение. По предварительным выводам экспертов, в момент отслойки плаценты в открытые сосуды попали околоплодные воды - эмболия. У роженицы случился шок, который вызвал смерть.

"Организационно-тактические ошибки не могли повлиять на исход. Эмболия околоплодных вод - это редкое состояние, оно встречается, по мировой статистике, в 1 случае на 20 тыс. родов", - рассказала заместитель руководителя управления охраны общественного здоровья Карагандинской области Гульбан Мамалинова.

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